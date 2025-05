Er is dit seizoen veel te doen geweest over de exitclausule van Max Verstappen, die nog tot eind 2028 contract heeft bij Red Bull Racing en vaak in verband wordt gebracht met Mercedes en Aston Martin. Er zijn nu nieuwe ontwikkelingen voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Spanje.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Het huidige contract van Verstappen, dat dus tot eind 2028 loopt, zou vorig jaar zijn aangepast vanwege de onrust binnen het team en de veranderde pikorde in F1. Er zouden een paar dingen zijn aangepast, waaronder het verwijderen van de clausule waarin stond dat Verstappen weg kon gaan als adviseur Helmut Marko ook zou vertrekken. Daarnaast zou Verstappen een financiële bonus hebben gekregen bij de heronderhandeling van zijn contract, waarschijnlijk om de Nederlander tegemoet te komen.

'Deadline voor activeren clausule Verstappen bij Red Bull'

Er zou echter ook spraken zijn van een deadline. Voor eind juni zou het kamp van Verstappen de clausule in zijn contract moeten lichten. Deze clausule zou hij echter alleen kunnen lichten als blijkt dat hij na de Grand Prix van Oostenrijk (29 juni) niet in de top vier van het kampioenschap bij de coureurs staat. De kans dat dit gaat gebeuren is niet groot, want Verstappen heeft nog minder dan tien punten nodig om met zekerheid voor Charles Leclerc (momenteel P5 in het kampioenschap) te staan na de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zou betekenen dat de clausule dus na komend weekend, als de Nederlander meer dan vijftig punten voorsprong heeft op Leclerc, al kan komen te vervallen en we Verstappen in 2026 sowieso bij Red Bull gaan zien. Verstappen heeft momenteel 57 punten voorsprong op Leclerc en mag dus zeven punten minder scoren dan Leclerc dit weekend om die clausule te laten vervallen.

Interesse Aston Martin en Mercedes

De twee teams die voornamelijk genoemd worden voor 2026, zijn Aston Martin en Mercedes. Aston Martin heeft dat vooral te danken aan het feit dat Honda vanaf 2026 de motorleverancier van het team gaat zijn en daarnaast Adrian Newey nu de ontwerper van het team is. Mercedes wordt vooral genoemd omdat het in 2014, toen er ook nieuwe motorreglementen kwamen, als beste team uit de bus kwam, de rest van het tijdperk in F1 zou domineren en voor 2026 ook als favoriet wordt gezien. Volgens de informatie van Motorsport.com kan 2026 na dit weekend in Spanje dus al geen optie meer zijn.

