Guenther Steiner ziet het niet gebeuren dat Max Verstappen dit seizoen een serieuze gooi naar het wereldkampioenschap kan doen, omdat de auto van Red Bull Racing simpelweg te kort komt.

Max Verstappen kent een lastig seizoen in de Formule 1. Met twee overwinningen in de eerste acht races, kijkt de viervoudig wereldkampioen tegen een achterstand van 25 punten aan tegen koploper Oscar Piastri en staat hij 22 punten achter Lando Norris. Daarmee is hij de aansluiting bij de top twee nog niet volledig kwijt, maar het moge inmiddels duidelijk zijn dat het team van McLaren een aanzienlijk betere auto op de baan heeft gezet dan Red Bull Racing.

Consistent races winnen

Guenther Steiner ziet het daarom niet gebeuren dat Verstappen dit jaar een vijfde wereldkampioenschap bijschrijft: "Ik denk niet dat het seizoen binnenkort al beslist zal worden, maar ik denk wel dat Max... Volgens mij is hij gewoon niet echt in staat om nog te vechten voor de wereldtitel", klinkt het in de podcast Red Flags. "Wat die andere twee coureurs betreft, denk ik dat Zak [Brown] ze gewoon laat racen. In ieder geval zo lang ze geen rekening hoeven te houden met dreiging van achteren. Dat zou fantastisch zijn."

Super Max

De voormalig teambaas van Haas vervolgt: "Max zal echt nog wel een aantal hoogtepunten hebben, maar hij kan niet consistent races winnen. En dat terwijl de auto's van McLaren er wel altijd staan. Als je naar het seizoen tot nu toe kijkt, hebben ze nog geen dramatisch slecht weekend gehad. En Max is soms nog steeds Super Max en dan is hij ineens in staat hen te verslaan, maar zelfs Super Max heeft een goede Red Bull-auto nodig."

