Max Verstappen heeft voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Spanje vooruitgeblikt op de regelwijzigingen van de FIA. Het is vaak gegaan over McLaren en Mercedes als voornaamste slachtoffers van deze nieuwe regels, maar gaan de aanpassing van de reglementen omtrent de voorvleugel impact hebben op Red Bull Racing?

Tegenover Motorsport.com stelt Verstappen dat hij geen hoge verwachtingen heeft van de algemene impact die de nieuwe reglementen van de FIA gaan hebben. "Niet zo heel veel [impact]. Het zal de balans van de auto wat veranderen. Voor ons zal het de balans trouwens niet zoveel veranderen, maar ik verwacht tussen alle teams sowieso geen grote tijdwinst of tijdverliezen." De Nederlander stelt dat Red Bull in ieder geval niet veel gaat merken van de regelwijziging. "Voor ons niet. Dat kan ik met best veel vertrouwen zeggen. Die flexibele vleugels hebben ons toch nooit echt veel performance opgeleverd. Ik weet niet of wij het gewoon verkeerd hebben gedaan of dat we er niet het maximale uit hebben gehaald. Maar ik weet zeker dat het zelfs voor andere teams allemaal nog wel te managen is. Als je een goede auto hebt, dan houd je ook dit weekend gewoon een goede auto. Oké, de voorvleugel buigt iets minder ver door, maar daar kun je volgens mij wel omheen werken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Steiner ziet Verstappen geen wereldkampioen worden: "Niet in staat consistent te winnen"

Denkt Verstappen dat Red Bull prestaties in Imola kan herhalen?

Daar waar McLaren op haar best is op circuits met veel gemiddelde en langzame bochten, is de auto van Red Bull juist op haar best als het circuit vooral bestaat uit snelle bochten en rechte stukken. Het circuit in Barcelona is zo'n circuit en wordt vaak vergeleken met Imola en Japan, waar Verstappen en Red Bull goed presteerden eerder dit jaar. Verstappen weet echter niet of hij dit in Spanje dit weekend kan herhalen. De Nederlander won in 2022, 2023 en 2024 de Grand Prix. "Imola was natuurlijk erg positief voor ons, maar ik weet niet of we dat kunnen herhalen. We gaan natuurlijk weer ons best doen, maar ik weet eerlijk gezegd niet of Imola nou heel goed was van onze kant of misschien juist iets zwakker van McLaren. Dat maakt het heel lastig om iets te zeggen. Misschien wel, misschien niet. Ik weet dat onze auto niet goed is in langzame bochten en ook niet goed is op stratencircuits. Dat zijn gewoon de feiten en die dingen blijven ook zo na Barcelona. Ik denk niet dat je op basis van Barcelona kunt zeggen 'oh, hier win je of hier verlies je het'."

Verstappen over vrijdagen Red Bull

Bij Red Bull valt het al een tijdje op dat het team op vrijdag vrij matig voor de dag komt en vervolgens van vrijdag op zaterdag verbeteringen weet door te voeren waardoor het de rest van het weekend een stuk competitiever is. Verstappen erkent dit ook. "We proberen natuurlijk iedere vrijdag goed te beginnen, maar dat is helaas niet zo eenvoudig met onze auto. Het is met onze auto heel makkelijk om buiten het verkeerde window te vallen. Als we alles goed voor elkaar hebben, dan werkt het best oké, alleen dat window is extreem klein. We moeten dus afwachten hoe het hier gaat. Ik hoop dat het ditmaal meteen goed is, maar anders zullen we na vrijdag weer aan de bak moeten."

Gerelateerd