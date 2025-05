De nieuwe regels omtrent de voorvleugel die vanaf de F1 Grand Prix van Spanje in zullen gaan, zouden wel eens voor grote verschuivingen kunnen zorgen. Zeker omdat het volgens analisten McLaren vooral zou treffen. Nu blijkt dat het bewijs hiervan eerder dit jaar al zou zijn geleverd.

Dit weet Formel1.de te melden. Vanaf het weekend in Spanje zullen de regels omtrent het doorbuigen van de voorvleugel aangepast worden door de FIA om ervoor te zorgen dat de vleugels niet te flexibel afgesteld kunnen worden. Bij een symmetrische belasting van 100 kilogram aan beide zijden van de auto, mag de verticale doorbuiging van de vleugel niet meer dan 10 millimeter zijn, terwijl dat eerst 15 millimeter mocht zijn. Bij een enkelzijdige belasting gaat dit vanaf Spanje 15 millimeter zijn, terwijl dat 20 millimeter was. Het buigen van de 'kleppen' bij de voorvleugel gaat ook naar 3 millimeter, terwijl dit 5 millimeter was.

'McLaren heeft nieuwe voorvleugel al in Imola getest'

McLaren zou volgens de Duitse site de nieuwe voorvleugel met de nieuwe afmetingen en minder flexibiliteit al getest hebben in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen domineerde dat weekend door de Grand Prix zelfs met VSC en safety car zonder al te veel moeite te winnen en voor de safety car zelfs een grote voorsprong te verzamelen ten opzichte van de auto van McLaren. Dit kan een teken zijn dat McLaren de impact van de nieuwe regels omtrent de voorvleugel gaat voelen. Toch moet hier ook een kanttekening bij worden geplaatst.

De auto van McLaren is namelijk vooral afgesteld op circuits met veel DRS-zones en langzame en gemiddelde bochten. Imola bestaat vooral uit snelle bochten en rechte stukken zonder veel DRS-zones, iets wat in Spanje ook het geval gaat zijn. Het is de reden dat McLaren de vleugel in Imola getest heeft, omdat Spanje vergelijkbare data zal opleveren. Red Bull is daarentegen vooral goed op de rechte stukken en op circuits met veel snelle bochten. In Imola was Red Bull daarom ook deels in het voordeel, net zoals in Spanje wel eens het geval zou zijn. Als Imola wat dat betreft een voorbode was, kan het wel eens een mooi weekend worden voor Verstappen en Red Bull. Zeker ook omdat Pirelli in Spanje gebruik gaat maken van hardere banden dan in Imola het geval was.

