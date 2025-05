Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Spanje in Barcelona?

De huidige Europese triple header waar F1 mee bezig is wordt dit weekend afgerond met de F1 Grand Prix van Spanje. Hoe laat gaat vrijdag het negende raceweekend van 2025 beginnen?

De triple header begon twee weken geleden in Imola, waar Max Verstappen de race won voor Lando Norris en Oscar Piastri door op overtuigende wijze de Grand Prix te controleren. Een week later, in Monaco, werd Verstappen vierde. Norris won de race, voor thuisfavoriet Charles Leclerc en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en liep zo wat in op de Australiër in het kampioenschap. De triple header wordt zondag afgesloten in Barcelona met de Grand Prix van Spanje.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Spanje

Sinds 2016 hebben maar twee coureurs de Grand Prix op hun naam geschreven: Lewis Hamilton en Verstappen. Verstappen won natuurlijk de race in 2016, waarna Hamilton vanaf 2017 tot en met 2021 de race in Barcelona zou winnen. Sinds het nieuwe tijdperk in F1 won alleen Verstappen in Spanje: 2022, 2023 en 2024. Het circuit, dat bestaat uit veel snelle bochten en twee rechte stukken (en DRS-zones), is in het voordeel van Red Bull en ligt de RB21 beter dan de auto van bijvoorbeeld McLaren en Ferrari. Daarnaast worden dit weekend nieuw regels toegepast op de voorvleugel, die 5mm minder mag doorbuigen en dus minder flexibel mag zijn dan voorheen. Dit zal vooral impact gaan hebben in de snelle bochten, waar er in Barcelona dus behoorlijk wat van zijn.

Tijdschema vrijdag GP Spanje

De vrijdag in Spanje gaat om 12:30 uur beginnen met de eerste vrije training. Deze zal tot 13:30 uur duren. Daarna zullen F3 (15:00 uur) en F2 (16:00 uur) hun kwalificatie af gaan werken, waarna om 17:00 uur F1 weer aan de beurt is met de tweede vrije training. Deze training duurt tot 18:00 uur. Het zullen twee trainingen zijn waarin de teams vooral hun nieuwe voorvleugel zullen testen.

Gerelateerd