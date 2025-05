Christian Horner werd tussen de F1 Grands Prix van Spanje en Monaco in verband gebracht met Ferrari. De teambaas van Red Bull Racing heeft nu op de geruchten gereageerd en grapt over waarom hij niet voor de Scuderia aan de slag zou kunnen gaan.

Horner was eind jaren negentig zelf coureur in de Formule 3000, de toenmalige klasse onder de Formule 1, maar hij scoorde in twee seizoenen niet meer dan één punt. Hij besloot zich te focussen op de rol van teambaas bij Arden, voordat hij voor 2005 een belletje kreeg van Red Bull om hun gloednieuwe F1-renstal te leiden. Na zes constructeurskampioenschappen en acht rijderskampioenschappen is Horner in 2025 nog steeds de teambaas van de energiedrankfabrikant. Maar volgens het Duitse Bild heeft Ferrari enkele weken geleden informeel en mondeling contact gezocht met Horner om het te hebben over een mogelijke overstap.

100 procent toewijding aan Red Bull

Horner verwijst de geruchten naar het rijk der fabelen. "Kijk, natuurlijk is het altijd vleiend om met andere teams in verband te worden gebracht", begon de Brit bij de persconferentie van de vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Maar mijn toewijding, 100 procent, ligt bij Red Bull. Het is altijd voor de lange termijn geweest en dat zal ook zeker zo blijven. Er gaan een boel verhalen rond, dat is altijd zo in deze industrie. Dan gaan mensen weer hier naartoe en dan weer daar naartoe, wat dan ook. Maar mensen binnen het team weten precies wat de situatie is." Vervolgens grapt Horner dat hij vanwege de taalbarrière überhaupt niet zou kunnen werken voor Ferrari en steekt daarbij de draak met Alpine-topman Flavio Briatore. "Mijn Italiaans is slechter dan het Engels van Flavio, dus hoe zou dat ooit kunnen werken?"

