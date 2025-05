Coronel over nieuw team Verstappen: "Ze zijn al aan het flirten, denk dat Max een optie heeft"

Max Verstappen heeft nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar er doen al enige tijd geruchten de ronde dat hij deze overeenkomst mogelijk niet uit gaat zitten. Tom Coronel denkt dat Verstappen "een optie heeft" om bij Mercedes te tekenen en dat hij op korte termijn een beslissing gaat nemen.

Gaat Verstappen nu wel of niet vertrekken bij Red Bull? En zo ja, is dat dan al na dit seizoen? En hoe zit dat eigenlijk met zijn zogenoemde ontsnappingsclausule? Eerder vandaag schreven wij al dat Verstappen mogelijk na de Grand Prix van Spanje al geen gebruik meer kan maken van zijn clausule. Er wordt namelijk gesuggereerd dat deze betrekking heeft op zijn stand in het rijdersklassement. Als Verstappen niet voor eind juni in de top vier zou staan, dan kan hij zijn clausule activeren. Deze top vier-klassering kan hij echter dit weekend al veiligstellen. In dat geval zou de clausule komen te vervallen, maar dr. Helmut Marko zei onlangs dat de clausule niets te maken had met de stand in het WK. Om duizelig van te worden, maar Coronel denkt dat Verstappen "een optie heeft" bij Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen "is aan het flirten" met Toto Wolff

In het praatprogramma Vrooooom van Viaplay bespreken de heren aan tafel, onder wie Coronel, de mogelijkheden die Verstappen heeft om te vertrekken bij Red Bull. Met name Mercedes lijkt een optie te zijn voor de Nederlander. Coronel sluit het niet uit. "Weet je, ze zijn al aan het flirten", zo zegt hij. "Het gaat natuurlijk alles om volgend jaar met het nieuwe reglement, met de motoren inderdaad. Dit is nu even een vermoeden dat ik zelf heb: ik denk dat Max een optie heeft en dat ze die tijd even moeten uitzitten. Maar dit is een vermoeden."

OOK INTERESSANT: Jort Kelder: "Als Verstappen komt, gaat er toch gewoon iemand uit die stoel?"

Beslissing toekomst Verstappen kan dit weekend genomen worden

Presentator Rob Kamphues vraagt vervolgens om verduidelijking bij Coronel. Wat bedoelt hij precies met deze optie? "Nou, ze hebben geflirt. Max heeft gesproken met Toto. Het Verstappen-kamp heeft ermee gesproken en ja, die creëren opties en Max moet dan uit die opties gaan kiezen op een bepaald moment, en dat zal ongeveer - denk ik - na Monaco zijn", zo verklaart Coronel zich nader. Met deze uitspraken geeft Coronel aan dat ook hij denkt dat in Spanje wel eens de beslissing kan vallen wat betreft de toekomst van Verstappen.

Gerelateerd