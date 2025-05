Jort Kelder: "Als Verstappen komt, gaat er toch gewoon iemand uit die stoel?"

Jort Kelder (60) verwacht dat een Formule 1-team als Mercedes gewoon een plek vrijmaakt voor Max Verstappen, mocht de regerend wereldkampioen een optie zijn. Dit zegt de presentator en columnist in het tv-programma Vrooooom van Viaplay. Dit zegt hij op de vraag van Giedo van der Garde wat hij zou doen als hij Toto Wolff was.

Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Het gerommel achter de schermen bij Red Bull Racing, de tegenvallende prestaties van de auto en de onzekerheid over de motor van 2026 zouden allemaal redenen kunnen zijn voor de 27-jarige coureur om binnenkort eens verder te kijken. Ook zou hij een ontsnappingsclasule in zijn contract hebben, waarvan het nog onduidelijk is wanneer deze geactiveerd zou kunnen worden. Mercedes wordt vaak genoemd als één van de grootste kanshebbers om Verstappen in te lijven. Teambaas Wolff heeft al regelmatig publiekelijk uitgesproken een groot fan te zijn van Verstappen - en recent vond er ook al een luchtige ontmoeting plaats tussen beide partijen. Kelder denkt dat Mercedes alles in het werk zal stellen als Verstappen écht een optie wordt.

Artikel gaat verder onder video

Kelder: "Als Max komt gaat er gewoon iemand uit die stoel"

In het praatprogramma Vrooooom kwam de toekomst van Verstappen ter sprake en werd Kelder door Van der Garde gevraagd wat hij zou doen als hij Wolff was. "Maar Jort, jij volgt het een beetje van de buitenkant. Als je dit zo ziet en jij bent Toto Wolff en je zou in zijn schoenen staan, dan zal je toch altijd wachten op Max Verstappen?", zo vroeg Van der Garde. "Natuurlijk", zo begint Kelder zijn antwoord. "Als Max komt gaat er gewoon iemand uit die stoel toch? Of niet?" Van der Garde reageert bevestigend: "Dat lijkt mij wel."

Mercedes beste optie voor Verstappen in 2026?

Kelder denkt dat Mercedes met het oog op de nieuwe reglementen geen verkeerde keuze zou kunnen zijn voor Verstappen, al baseert hij dit als outsider ook enkel op van horen zeggen. "En ik begreep eigenlijk dat Mercedes voor Max best een goede partij is, toch? Los van het geld, maar omdat zij misschien gewoon de beste auto gaan neerzetten [in 2026]", aldus de columnist. Mocht Mercedes inderdaad Verstappen willen contracteren dan zal het George Russell of Andrea Kimi Antonelli aan de kant moeten zetten.

Gerelateerd