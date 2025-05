In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ferrari is naar verluidt niet tevreden met hoe de F1-renstal momenteel presteert en zou Red Bull-teambaas Christian Horner hebben benaderd om uit te vogelen of hij geschikt is als mogelijke opvolger. Zoals ieder jaar kwam de Grand Prix van Monaco onder vuur te liggen vanwege de weinige hoeveelheid inhaalacties. Alexander Wurz is met drie oplossingen gekomen. Na Monaco werd ook de crash van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda besproken waarbij de schuld onterecht bij de Red Bull-coureur kwam te liggen. Vooruitblikkend op de Grand Prix van Spanje denkt Max Verstappen niet dat een veelbesproken technische reglementswijziging veel impact gaat hebben, en zal er een debutant uitkomen voor Williams.

Artikel gaat verder onder video

Bild: 'Ferrari heeft Horner benaderd als mogelijke vervanger van Vasseur'

Volgens het Duitse Bild heeft Ferrari enkele weken geleden informeel en mondeling contact gezocht met Red Bull-teambaas Christian Horner over een mogelijke overstap naar de Scuderia. Frédéric Vasseur slaagt er vooralsnog niet in om Ferrari naar kampioenschapsniveau te tillen, en de aandacht van het team zou inmiddels op Horner zijn gericht. Ferrari-voorzitter John Elkann zou volgens het medium niet tevreden zijn met de huidige prestaties van het F1-team en denkt serieus na over de toekomst van Vasseur. De resultaten in Monaco, met Leclerc op P2, en in Imola, waar Hamilton als vierde finishte, hebben de druk wat verlicht, maar de onvrede blijft bestaan. Lees hier het hele artikel over het bericht dat Christian Horner door Ferrari zou zijn benaderd.

Stella was bang dat tactiek Verstappen zege Norris zou wegnemen

McLaren-teambaas Andrea Stella moest toegeven dat hij toch wel bang was dat zijn team afgelopen zondag de zege in Monaco zou mislopen, door de tactiek van Max Verstappen. De Nederlander gokte in de slotfase op een safety car of rode vlag, maar die kwam er uiteindelijk niet. In gesprek met Motorsport.com legt de Italiaan uit: "Wat vandaag vooral meespeelde, was dat Verstappen besloot te starten op de harde band en daarna over te stappen op de medium. Hij ging duidelijk voor een lange stint, en dat hield de race eigenlijk een beetje op slot", aldus Stella. Lees hier het hele artikel over Andrea Stella die reageert op de strategie van Max Verstappen.

Verstappen verwacht weinig impact van TD018: 'Dat gaat niet zoveel veranderen'

Volgens viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is de impact van TD018, die dit weekend in Spanje van kracht wordt, minimaal. Aan het begin van het seizoen werd er nog halsreikend uitgekeken naar de invoering van deze aanscherping, maar inmiddels is Red Bull er niet langer van overtuigd dat dit een verschil zal maken. "Natuurlijk hopen mensen op een grote ommezwaai, maar ik denk dat het eigenlijk niet zoveel zal veranderen," legt hij in Monaco uit tegenover onder andere GPFans. Daarnaast onthult hij dat Red Bull ook niet stilzit en in Spanje een aantal kleine updates zal meenemen: "Er komen wat onderdelen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de komende technische wijziging.

Williams kondigt juniorrijder Martins aan voor vrije training GP Spanje

Victor Martins zal aankomend weekend voor het eerst mee mogen doen aan een officiële Formule 1-sessie. Hij stapt namelijk bij Williams in tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De 23-jarige Fransman maakte vijf jaar lang deel uit van het Alpine-opleidingsprogramma, totdat hij begin 2025 de overstap maakte naar de Williams Racing Driver Academy. Martins heeft er al een F1-test opzitten op Monza met de Williams uit 2023. Hij kruipt in VT1 op het circuit van Barcelona-Catalunya achter het stuur van de bolide van Alexander Albon. Hij kijkt uit naar zijn debuut en hoopt dat het voor hem en Williams een waardevolle sessie wordt. Lees hier het hele artikel over de debutant bij Williams.

Gasly en Alpine schuiven schuld van crash op Tsunoda na Grand Prix Monaco

Pierre Gasly maakte een baalweekend mee op het stratencircuit van Monte Carlo. Hij werd al in Q1 geëlimineerd en ving de wedstrijd aan als zeventiende. Yuki Tsunoda was eveneens ontevreden. Hij had zich als twaalfde gekwalificeerd, maakte zijn eerste van twee verplichte pitstops tijdens een vroege virtual safety car en bevond zich zo in het achterveld. Hij reed op een gegeven moment voor de neus van Gasly, toen hij na de tunnel in de remzone voor de Nouvelle Chicane op het achterwiel werd geraakt door de Alpine. Tsunoda kon op wonderbaarlijke wijze zonder veel schade door, maar Gasly lag uit de race met een gebroken voorvleugel en linkervoorwiel. De Fransman en het team van Alpine gaven Tsunoda de schuld van de crash. De stewards hebben op de beschuldiging gereageerd in een statement van de FIA. Lees hier het hele artikel over de nasleep van de crash van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda.

Circuitontwerper deelt plannen: Drie wijzigingen voor betere inhaalmogelijkheden in Monaco

Monaco en inhalen zijn twee dingen die nou eenmaal niet samengaan in de Formule 1. Toch worden er keer op keer mogelijke oplossingen geprobeerd om de inhaalmogelijkheden te verbeteren op het krappe stratencircuit. Alexander Wurz is nu ook met een aantal ideeën gekomen. Hij heeft zelf vier keer mee mogen doen aan de Grand Prix van Monaco, drie keer met Benetton en een keer met Williams. Na zijn F1-carrière won hij de 24 Uur van Le Mans met Peugeot, voordat hij zich bij het sportscarprogramma van Toyota voegde. Tegenwoordig is hij voorzitter van de vakbond voor F1-coureurs, de GPDA, en oprichter van WURZdesign, wat circuits ontwerpt. De ervaren Oostenrijker weet als geen ander dat inhalen in Monte Carlo bijna onmogelijk is. Lees hier het hele artikel over mogelijke aanpassingen aan het stratencircuit in Monte Carlo.

Gerelateerd