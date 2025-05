Volgens viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is de impact van TD018, die dit weekend in Spanje van kracht wordt, minimaal. Aan het begin van het seizoen werd er nog halsreikend uitgekeken naar de invoering van deze aanscherping, maar inmiddels is Red Bull er niet langer van overtuigd dat dit een verschil zal maken.

Met technische richtlijn nummer 18 scherpt de FIA de testmethodes rondom flexibele vleugels aan. Het gevolg is dat teams met stijvere voorvleugels zullen afreizen naar de komende Grands Prix. McLaren leek vooral gebruik te maken van flexibele onderdelen, en daarom werd gedacht dat dit team last zou krijgen van de nieuwe richtlijn. Die verwachting is inmiddels bijgesteld.

Verstappen verwacht weinig van TD018

McLaren heeft al meerdere keren laten doorschemeren dat hun snelheid niet uitsluitend voortkomt uit flexibele vleugels. Het team heeft namelijk aan de basis gewoon een hele snelle auto gebouwd. Ook Verstappen verwacht niet dat de MCL39 hierdoor een stap terug zal doen. "Natuurlijk hopen mensen op een grote ommezwaai, maar ik denk dat het eigenlijk niet zoveel zal veranderen," legt hij in Monaco uit tegenover onder andere GPFans. Daarnaast onthult hij dat Red Bull ook niet stilzit en in Spanje een aantal kleine updates zal meenemen: "Er komen wat onderdelen."

