Volgens het Duitse Bild heeft Ferrari enkele weken geleden informeel en mondeling contact gezocht met Red Bull-teambaas Christian Horner over een mogelijke overstap naar de Scuderia. Frederic Vasseur slaagt er vooralsnog niet in om Ferrari naar kampioenschapsniveau te tillen, en de aandacht van het team zou inmiddels op Horner zijn gericht.

Horner is de langstzittende teambaas in de Formule 1. Onder zijn leiding begon Red Bull in 2010 aan een reeks kampioenschappen. Na een magere periode vanaf 2014, mede door de introductie van de hybridemotoren, keerde het succes in 2021 terug met Max Verstappen. In totaal bracht Horner het team veertien wereldtitels: acht bij de coureurs en zes bij de constructeurs.

Crisis bij Ferrari

Ferrari-voorzitter John Elkann zou volgens het medium niet tevreden zijn met de huidige prestaties van het F1-team en denkt serieus na over de toekomst van Vasseur. De resultaten in Monaco, met Leclerc op P2, en in Imola, waar Hamilton als vierde finishte, hebben de druk wat verlicht, maar de onvrede blijft bestaan.

Horner wil niet weg bij Red Bull

Daarom heeft Ferrari enkele weken geleden contact opgenomen met Horner. Volgens Bild verkeert het team nog steeds in crisis: zelfs met Hamilton aan boord is de verwachte stap vooruit uitgebleven. Toch acht het medium de kans klein dat Horner Red Bull zal verlaten. Hij is inmiddels al meer dan twintig jaar het gezicht van het team en heeft in het verleden aanbiedingen van Ferrari al eerder afgeslagen.

