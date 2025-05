McLaren-teambaas Andrea Stella moest toegeven dat hij toch wel bang was dat zijn team afgelopen zondag de zege in Monaco zou mislopen, door de tactiek van Max Verstappen. De Nederlander gokte in de slotfase op een safety car of rode vlag, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Afgelopen weekend kwam de FIA met een speciaal reglement voor de race in Monaco, waarbij een tweestopper verplicht werd. De Racing Bulls en Williams kozen ervoor om het veld te vertragen, in de hoop zo een ‘gratis’ pitstop te kunnen maken. Aan de kop van het veld eindigde de top vier zoals ze gestart waren, maar Stella kreeg het toch even benauwd.

Verstappen zorgde voor kopzorgen bij Stella

In gesprek met Motorsport.com legt de Italiaan uit: “Wat vandaag vooral meespeelde, was dat Verstappen besloot te starten op de harde band en daarna over te stappen op de medium. Hij ging duidelijk voor een lange stint, en dat hield de race eigenlijk een beetje op slot,” aldus Stella. In de slotfase zat Charles Leclerc dicht op Lando Norris en de Monegask werd scherp in de gaten gehouden. “Als wij een pitstop hadden gemaakt om het verkeer te vermijden, zoals Leclerc deed, dan waren we achter Verstappen terechtgekomen. En Verstappen had dan met ons kunnen spelen, mogelijk zelfs in het voordeel van Leclerc.”

Gevaar kwam vanuit Leclerc

Dat Norris op P2 lag en Verstappen nog moest stoppen, was voor Stella een zorgpunt. "Dus meer nog dan het verkeer, dat vrij snel opende, was het probleem dat Verstappen binnen ons pitwindow voor Lando bleef. En dat bleef eigenlijk zo tot het einde. Het beslissende moment vandaag was toen we erin slaagden om Leclerc af te dekken bij de tweede pitstop. Toen we eenmaal voor Leclerc zaten, was de klus zo goed als geklaard", aldus Stella.

