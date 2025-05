Ziggo komt met goed nieuws voor F1-fans, Brown niet verrast door tegenvallend Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft het lastig tijdens het F1-seizoen van 2025. Dat ziet Zak Brown ook. Het verbaast de McLaren-CEO niet dat Red Bull Racing is teruggevallen in de pikorde en legt uit waarom. Ondertussen adviseert Guenther Steiner Lando Norris om met meer vertrouwen het gevecht aan te gaan met Verstappen. De laatstgenoemde is vorige week voor het eerst vader geworden en geeft een update over partner Kelly Piquet en hun baby'tje Lily. Verder maken teambazen zich zorgen om de 2026-reglementen, breiden Viaplay en Ziggo hun samenwerking uit en bleek Jack Doohan al boos op Alpine vóór zijn demotie.

Steiner adviseert Norris: "Heb het vertrouwen om met Verstappen te crashen"

Guenther Steiner is van mening dat Lando Norris minder moet luisteren naar wat mensen allemaal vinden, en moet doen wat hij denkt dat goed is achter het stuur. Ook als dat betekent dat hij een keer met Max Verstappen de baan afvliegt. "Focus je wat meer op jezelf en op wat je wil bereiken, niet op wat mensen zeggen", klinkt het in de Red Flags Podcast. "Je moet er niet naar luisteren, doe gewoon je best. Op een gegeven moment ga je een keer met Max crashen, maar heb gewoon het vertrouwen om dat te doen. Laat je niet de hele tijd beïnvloeden door wat er gebeurt, of door dingen waar je geen controle over hebt." Lees hier het hele artikel over advies van Guenther Steiner aan het adres van Lando Norris.

Viaplay en Ziggo kondigen uitbreiding van samenwerking aan met nieuwe tv-zender

Ziggo heeft goed nieuws voor haar klanten die de Formule 1 'gewoon' op een tv-zender willen volgen. Viaplay+ wordt namelijk vanaf deze maand nog aangeboden aan Ziggo-klanten. Dat meldt het telecombedrijf via Totaal TV. Wat er op de streamingdienst te zien was, waaronder dus F1-races, komt allemaal op de nieuwe zender Viaplay+ terecht, maar dit gebeurde eerst alleen bij de providers Odido en Delta. Lees hier het hele artikel over de nieuwe manier voor F1-fans om de races te zien als Ziggo-klant.

Horner ziet enorme uitdaging om F1-auto's lichter te maken: 'FIA zoog het uit hun duim'

Het minimumgewicht van de F1-wagens moet met de nieuwe technische reglementen van 2026 met tenminste 30 kilogram omlaag, terwijl de zware batterij veel groter wordt om meer elektrisch vermogen te generen. Het gaat dus moeilijk worden om de bolides lichter te maken, en Christian Horner en Toto Wolff, de teambazen van Red Bull Racing en Mercedes, hebben hun zorgen daarover uitgesproken. "Ze hebben gewoon een getal uit hun duim gezogen", zei Horner tijdens een persconferentie in Miami. "We hebben motoren die significant zwaarder worden, terwijl het gewicht van de auto omlaag moet. Het wordt dus een enorme uitdaging voor elk team om dat voor elkaar te krijgen. Gewicht besparen kost ongelooflijk veel geld. Er was vorige week een discussie over stalen skid blocks. Het minimumgewicht moet daardoor misschien nog eens 5 kilo omhoog." Lees hier het hele artikel over het minimumgewicht voor de 2026-auto's.

'Doohan was vóór demotie al boos op Alpine vanwege zware crash in Japan'

Jack Doohan zal niet in actie komen tijdens de aankomende F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Alpine heeft namelijk besloten Franco Colapinto in de blauw-roze wagen te zetten. Doohan was naar verluidt vóór zijn demotie al niet blij met de gang van zaken, wat voornamelijk kwam door zijn flinke crash op Suzuka, zo meldde The Race. De DRS bleef geactiveerd aan het einde van het rechte stuk en omdat de achtervleugel open stond, had hij geen downforce en vloog hij bij het insturen op hoge snelheid van de baan. Het probleem was dat Doohan in de Alpine deed wat hij ook in de simulator kon doen, maar de manieren waarop de DRS gesloten konden worden in de echte auto, zouden niet overeen komen met de virtuele auto. Doohan vond dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het team lag, terwijl teambaas Oliver Oakes zei dat het een inschattingsfout van de coureur was. Lees hier het hele artikel over de commotie bij het Alpine F1 Team.

Verstappen geeft update over Piquet na geboorte Lily: "Het is echt een dierentuin thuis"

Max Verstappen werd vorige week voor het eerst vader. Vlak voor de aftrap van de F1 Grand Prix van Miami kondigden hij en zijn partner Kelly Piquet de geboorte aan van Lily. De coureur van Red Bull Racing laat weten hoe het nu met Piquet gaat evenals met hun kindje. "Ja, het gaat allemaal goed, allemaal prima", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Het is nu echt een dierentuin thuis. De kat en de hond vinden het allemaal wel interessant. De kat probeert de hele tijd in de kinderwagen te springen. Dan moet je er een beetje afstand van houden." Penelope is bijna zes en helpt graag mee. "Ze is nu de grote zus, dat vindt ze wel leuk." Lees hier het hele artikel over Kelly Piquet na de geboorte van Lily.

Brown niet verrast door tegenvallend Red Bull: "Maar Verstappen mag je nooit onderschatten"

De ene na de andere topman heeft Red Bull Racing verlaten in de afgelopen jaren. Ondanks dat de energiedrankfabrikant waar Max Verstappen voor uitkomt, beweert dat ze deze niet missen, denkt Zak Brown daar anders over. De grootste aanwinst van McLaren is de vanuit Red Bull vertrokken ontwerper Rob Marshall. "Of ik verrast ben dat Red Bull is teruggevallen?", zei Brown in een interview met De Telegraaf. "Nee, ik ben niet verrast. Als je mannen als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en vast nog meer mensen verliest, is dit niet zo gek. En wat ik ervan lees, wordt er vanuit Red Bull vooral gezegd dat ze hen niet zullen missen. Maar daar lijkt het wel op." Lees hier het hele artikel over Zak Brown die Red Bull ziet zakken in de pikorde.

