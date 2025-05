De ene na de andere topman heeft Red Bull Racing verlaten in de afgelopen jaren. Ondanks dat de energiedrankfabrikant waar Max Verstappen voor uitkomt, beweert dat ze deze niet missen, denkt Zak Brown daar anders over. De grootste aanwinst van McLaren is de vanuit Red Bull vertrokken ontwerper Rob Marshall.

Brown verbaast zich niet over het feit dat Red Bull dit F1-seizoen lager staat in de pikorde en noemt de transfer van Marshall als voorbeeld naast Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Marshall was bij Renault verantwoordelijk voor het massadempersysteem, waardoor Fernando Alonso zijn eerste kampioenschap in 2005 op zijn naam kon schrijven. Een jaar later verhuisde hij naar Red Bull en werkte 19 jaar aan de auto's van onder andere Sebastian Vettel en Verstappen, maar sinds 2024 zit de Brit bij McLaren. Daar zou hij aan de slag zijn gegaan met de controversiële flexi-wings en het trucje met de koeling van de banden om slijtage tegen te gaan. Oscar Piastri en Lando Norris zijn nu opgeklommen naar de eerste twee plekken in het rijderskampioenschap. McLaren sleepte vorig jaar al de constructeurstitel binnen.

Red Bull mist mensen als Marshall wel

"Of ik verrast ben dat Red Bull is teruggevallen?", zei Brown in een interview met De Telegraaf. "Nee, ik ben niet verrast. Als je mannen als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en vast nog meer mensen verliest, is dit niet zo gek. En wat ik ervan lees, wordt er vanuit Red Bull vooral gezegd dat ze hen niet zullen missen. Maar daar lijkt het wel op. Rob Marshall werkt nu voor ons als Chief Designer en is een heel slimme engineer. Ik zie wat hij ons team heeft gebracht. Hij verricht fantastisch werk."

Rob Marshall (l) samen met Christian Horner (r)

Verstappen moet je niet onderschatten

Ondanks de voorsprong van McLaren, denkt de Amerikaanse CEO dat Verstappen alsnog kans kan maken op de titel van 2025. "Als je naar de coureurs kijkt, zie ik Max, George [Russell] en Charles Leclerc als de grootste concurrenten. En bij de teams, op dit moment, Mercedes. Maar iemand als Verstappen bijvoorbeeld mag je nooit onderschatten. Een geweldige coureur, kijk alleen naar zijn recente overwinning in Japan", zo vertelde Brown.

