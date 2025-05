De teambaas van McLaren, Zak Brown, heeft zéér opvallende woorden uitgesproken over de huidige stand van het Britse renstal. Volgens Brown heeft het team namelijk niet eens de snelste auto.

Het lijken opvallende woorden, al helemaal als we de WK-stand erbij pakken, waarin zowel Oscar Piastri (1) als Lando Norris (2) de lijst aanvoeren. Bovendien is het team ook oppermachtig in het constructeurskampioenschap: het gat met nummer twee, Mercedes, is maar liefst 105 punten. Weinig reden tot paniek zou je zeggen, tóch ziet Brown verschillende zwakke punten bij de McLarens. De teambaas beweert namelijk dat het team bij drie van de vijf overwinningen dit seizoen niet de snelste auto had. Het zijn opvallende woorden, al helemaal na het dominante weekend in Miami waarbij het verschil tussen de concurrenten wel heel groot was.

Niet de snelste auto voor McLaren?

“Ik weet dat het vijf uit zes is, en technisch gezien is dat statistisch dominant,” zei Brown. “Maar ik kan je vertellen, omdat ik bij de overwinningen aan de pitmuur stond, dat deze duidelijk één was die we konden controleren." Daarna geeft de Amerikaanse baas aan: “De omstandigheden in Australië waren lastig, de andere drie die we wonnen, waren we niet eens de snelste auto. We voerden het gewoon heel goed uit. Er zijn nog veel races te gaan, mooi om het gat hier [in Miami, red.] te zien, maar we nemen niets voor lief", zo zegt hij tegenover de media.

Lange weg te gaan

“Maar er is nog een lange weg te gaan. Rond deze tijd vorig jaar stonden we volgens mij derde in het kampioenschap", laat Brown weten. Hij lijkt op zijn hoede te zijn voor elk mogelijk scenario. “En het team dat het kampioenschap aanvoerde, eindigde uiteindelijk als derde... dat bewijst dat er nog veel te racen valt.” Opvallende woorden vanuit het McLaren-kamp, want momenteel lijkt het team onsterfelijk. Maar zoals aangegeven: er is nog een lange weg te gaan.

