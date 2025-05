McLaren-CEO Zak Brown vindt dat Red Bull Racing een officieel protest moet indienen als het team daadwerkelijk over bewijs beschikt van een illegaal 'foefje' bij McLaren. De CEO is een beetje klaar met de verhalen over water in de banden en wil daarom dat Red Bull de zaak bij de FIA neerlegt.

Sinds vorig jaar doen er geruchten de ronde dat McLaren mogelijk water in de banden zou doen om de temperatuur zo laag mogelijk te houden, en daardoor langer met de banden te kunnen rijden. Bewijs daarvoor is echter nooit geleverd, al meldde het Oostenrijkse team dat er met warmtecamera's naar de achterbanden van McLaren is gekeken. Daarop zouden veel blauwe plekken zichtbaar zijn geweest, wat duidt op koelere banden. Red Bull vergeleek dit met andere teams, waar dit fenomeen niet te zien was.

Red Bull moet protest indienen met bewijs

"Die beschuldiging gaat duidelijk te ver. Er is een team dat ons voortdurend probeert te destabiliseren met dit soort aantijgingen", aldus de CEO bij Auto Motor und Sport. Brown vindt dan ook dat, als Red Bull over hard bewijs beschikt, het team naar de FIA moet stappen met een officieel protest.

Teams afschrikken die alleen onrust willen veroorzaken

Daarnaast is Brown van mening dat de FIA een precedent moet scheppen: "De protestkosten moeten hoog genoeg zijn, zodat een team goed nadenkt voordat het daadwerkelijk in beroep gaat." Volgens hem zou een vergoeding van tussen de 25.000 en 50.000 pond passend zijn. Zo’n bedrag zou teams afschrikken die slechts wat onrust willen veroorzaken. Over het gerucht van water in de banden stelt Brown dat dit simpelweg niet mogelijk is: "Water in de banden betekent extra gewicht, en de bandenspanning zou enorm stijgen zodra de banden warmer worden."

Koeling van de remmen

Het Duitse medium merkt daarbij op dat er ook binnen de FIA geluiden zijn die de beschuldigingen richting McLaren buitensporig vinden. AMuS zoekt de verklaring voor McLarens bandenvoordeel eerder in de koeling van de remmen. Daarbij wijzen zij op het gedrag van de monteurs, die als een soort muur om de auto heen staan zodra de banden worden verwijderd, om de koeling van de remmen zoveel mogelijk af te schermen.

