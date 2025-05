Stella: 'Red Bull doet alsof ze wonderen verrichten'

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de pole position van Max Verstappen bewezen dat de RB21 helemaal niet zo slecht is als Red Bull wil doen laten lijken. In zijn ogen worden er allerlei verhalen verzonnen over wonderlijke prestaties van de Nederlander, maar rijdt de viervoudig kampioen simpelweg in een hele snelle wagen.

Het Oostenrijkse team heeft sinds het begin van jaar de problemen met de wagen erkent. De renstal probeert de RB21 dan ook te verbeteren en nam voor het raceweekend in Miami een nieuwe vloer mee voor Verstappen. Hoewel het onderdeel voor iets meer snelheid zorgt, gaf de Nederlander aan dat de wagen nog altijd last heeft van wat onderstuur. Daarnaast is de bandentemperatuur ook nog altijd een aandachtspunt.

'Red Bull overdrijft over RB21'

Stella vindt dat Red Bull de problemen wat overdrijft, om op die manier in de underrol te kruipen. "Red Bull, ze zijn heel goed in het maken van snelle auto’s, ze zijn uitzonderlijk goed in het rijden met snelle auto’s en ze zijn ook extreem goed in het verzinnen van een verhaal dat in hun voordeel werkt. Ze benutten elke mogelijke kans om in de competitie te blijven en sommige van deze kansen zijn soms het creëren van het verhaal zoals: 'oh, wij leveren hier wonderen, de anderen zouden elke individuele trainingssessie, kwalificatie en race moeten winnen. Maar dit is het verhaal dat door sommige van onze concurrenten wordt gecreëerd, waarover we af en toe lezen en dan slaan we de pagina om, en we richten ons op onszelf", opent Stella bij Autosport.com.

Stella: 'Line-up McLaren, beter dan duo van Red Bull'

Hoewel Stella er dus niet van overtuigd is dat Red Bull over minder materiaal beschikt, vindt hij wel dat het rijdersduo van het Oostenrijkse team minder is dan die van McLaren. "Dus voor mij, als ik naar de feiten kijk, kijk ik ook naar wat Lando en Oscar leveren en ze leveren behoorlijk consistent, dus ja, goed gedaan Red Bull, zelfs als het gaat om hoe ze hun niet-technische kansen beheren. Het is onmogelijk te weten welke auto hij heeft vergeleken met de onze. Het voordeel dat wij hebben is twee snelle coureurs, en zij hebben dat niet. We hebben een auto die in staat is om coureurs sneller te laten rijden, maar het is onmogelijk te weten, onmogelijk om daadwerkelijk het verschil tussen de twee auto’s te weten", aldus Stella.