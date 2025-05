'Red Bull ziet op camerabeelden 'foefje' McLaren': "Onmogelijk"

Red Bull Racing is ervan overtuigd dat McLaren iets bijzonders doet om de bandentemperatuur omlaag te brengen. Volgens Auto Motor und Sport heeft het Oostenrijkse team vooral de achterbanden van de MCL39 tijdens pitstops nauwlettend gevolgd met behulp van warmtecamera’s en daarop zou het voordeel zijn gezien.

McLaren beschikt ook in 2025 over de snelste wagen op de grid, maar vooral het bandenbeheer valt op. Afgelopen seizoen bleek al dat het team uit Woking het rubber langer dan de concurrentie in het optimale venster wist te houden. Innovaties in de Formule 1 worden meestal snel gekopieerd, maar tot op heden heeft geen enkel team kunnen achterhalen hoe McLaren onder moeilijke omstandigheden de bandentemperaturen zo goed onder controle houdt.

Veel blauwe plekken op achterbanden MCL39

Het Duitse medium meldt dat Red Bull zich specifiek heeft gericht op de achterbanden van de MCL39, aangezien deze doorgaans sneller oververhit raken dan de voorbanden. Met speciale warmtebeeldcamera’s observeerde Red Bull tijdens pitstops in Djedda en Bahrein opvallend veel blauwe plekken op de banden van de McLaren. Dat duidt op lage temperaturen, terwijl bij alle andere auto’s juist veel rood en oranje zichtbaar was. De conclusie van Red Bull: “Het is onmogelijk om dit alleen met luchtkoeling voor elkaar te krijgen.”

Koeling remmen

Vorig seizoen deden al beschuldigingen de ronde dat McLaren mogelijk water in de banden zou gebruiken, maar het papaja-oranje team veegt die beschuldigingen resoluut van tafel. Volgens McLaren excelleert de MCL39 door een combinatie van veel downforce, een goede balans én innovaties. AMuS vermoedt dat vooral de remkoeling hierin een rol speelt: “Een bijzonder slimme luchtgeleiding binnen de remomhulsels, het gebruik van materialen die de lucht binnen een specifiek temperatuurbereik houden, of een andere slimme truc om de lucht te koelen,” aldus het medium.

Brown steekt de draak met de beschuldiging

McLaren-CEO Zak Brown is zich bewust van de verdenkingen van de concurrentie. Niet alleen Red Bull vermoedt een listige vondst bij McLaren. De Amerikaan nam het met humor op door vrijdag tijdens de eerste vrije training een slok te nemen uit een wel heel bijzondere fles: met het etiket ‘Tire Water’.

