Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat de botsing tussen Kimi Antonelli en Max Verstappen tijdens de sprintrace een menselijke fout was. De Nederlander kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het incident en viel daardoor voor het eerst in lange tijd buiten de punten.

De pitstops bij Red Bull zijn al enkele weken een aandachtspunt. Zo maakte het in het verleden geprezen pitstopteam van het Oostenrijkse team in Bahrein al diverse fouten, waardoor Verstappen tijd verloor. Ook in Miami ging het mis. De Nederlander werd opnieuw door het team de baan opgestuurd, terwijl Antonelli juist aankwam voor zijn pitstop. Het duo reed tegen elkaar aan, waarbij de wedstrijdleiding een duidelijke unsafe release constateerde bij Verstappen.

Horner vooral blij dat niemand gewond is geraakt

Horner geeft bij Sky Sports F1 aan dat het team gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, al wijst hij direct op de menselijke factor: "Een menselijke fout. We zullen ervan leren." De pitstops zijn dit jaar niet feilloos bij Red Bull, maar Horner ziet geen verband: "Je kunt deze dingen niet echt vergelijken, maar ik denk dat we allemaal niet willen dat dit gebeurt. Maar het is gebeurd, dus dit is iets dat we moeten onderzoeken." Daarnaast benadrukt Horner dat het gelukkig allemaal goed is afgelopen: "Aan de andere kant ben ik ook gewoon blij dat niemand gewond is geraakt. Met deze auto's, als je iemand raakt, dat is niet goed. Ik denk dat het overduidelijk was wat daar gebeurde, dus ik kan er niet veel meer aan toevoegen."

Puntenreeks Verstappen gebroken

Door de straf viel Verstappen uiteindelijk terug naar P17, aangezien er werd gefinisht achter de safety car. Daardoor heeft de Nederlander sinds de Grand Prix van België in 2016 voor het eerst geen punten gescoord terwijl hij wél over de finish kwam.

