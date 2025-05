Max Verstappen werd vorige week voor het eerst vader. Vlak voor de aftrap van de F1 Grand Prix van Miami kondigden hij en zijn partner Kelly Piquet de geboorte aan van Lily. De coureur van Red Bull Racing laat weten hoe het nu met Piquet gaat evenals met hun kindje.

Verstappen is al bijna vijf jaar een koppel met Piquet. De Braziliaanse heeft nog een dochter uit haar vorige relatie met Daniil Kvyat, die toevallig ook ooit voor Red Bull reed. Verstappen is dus al een tijdje de bonuspapa van Penelope en op onder andere livestreams van Team Redline en tijdens podiumceremonies is te zien dat ze samen veel plezier hebben. Maar nu heeft Verstappen een eigen kindje met Piquet. Lily werd vorige week geboren en daardoor moest de viervoudig wereldkampioen de mediadag in Miami aan zich voorbij laten gaan.

Dierentuin in Monaco

"Ja, het gaat allemaal goed, allemaal prima", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Het is nu echt een dierentuin thuis. De kat en de hond vinden het allemaal wel interessant. De kat probeert de hele tijd in de kinderwagen te springen. Dan moet je er een beetje afstand van houden." Penelope is bijna zes en helpt graag mee. "Ze is nu de grote zus, dat vindt ze wel leuk." Luiers heeft hij nog niet verschoond. "Kelly heeft het allemaal onder controle."

© u/kellypiquet

Piquet bleef nog even in het ziekenhuis

Over zijn partner vertelde Verstappen: "Kelly moest nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Dat is een beetje protocol in Monaco. Maar alles verliep eigenlijk gewoon heel soepel. Je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat. Je kan positief zijn, negatief zijn... Er kunnen complicaties bij komen kijken... Je weet het maar nooit. Maar het ging eigenlijk allemaal heel soepel."

