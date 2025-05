Dit is waarom Verstappen op de Nordschleife testte en waarom hij daar niet mag racen

Er is dit weekend geen Formule 1, maar toch kwam Max Verstappen in actie. De coureur van Red Bull Racing nam namelijk deel aan een officiële testdag op de Nürburgring Nordschleife. Dat deed hij met een eigen Ferrari. Maar waarom testte hij op het beruchte circuit en waarom mag hij daar niet racen?

Halverwege afgelopen vrijdag doken er plotseling foto's op vanaf de Nürburgring Nordschleife van een Ferrari 296 GT3 met stickers van Verstappen.com Racing en Red Bull. Het was niemand minder dan de viervoudig wereldkampioen zelf die achter het stuur zat. Verstappen probeerde het nog stiekem te doen door onder het pseudoniem 'Franz Hermann' te rijden, maar als je je F1-helm op hebt en Verstappen.com op de bolide hebt staan, dan trek je hoe dan ook de aandacht. Het gebeurde op de officiële testdag van de 56. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, ronde drie van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS), en dus waren er genoeg mensen op het circuit om hem te kunnen ontmaskeren.

Waarom testte Verstappen op de Nordschleife?

Verstappen steunde al twee jaar zijn protegé Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, in de DTM en de GT World Challenge Europe. Vermeulen rijdt in een identieke Ferrari van Verstappen.com Racing, maar Emil Frey Racing runt de Italiaanse GT3-auto en het staat ook onder dat team ingeschreven. Maar Verstappen heeft zijn activiteiten als 'teambaas' uitgebreid in 2025.

Chris Lulham van Team Redline uit de sim-racerij is de tweede protegé van Verstappen om de stap naar de GT3 te maken. De Brit deelt de Ferrari met Vermeulen in de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Verstappen.com Racing is nu echter ook een eigen team (met technische steun van 2 Seas Motorsport) in de Endurance Cup-variant. Dat gebeurt met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo en ze zullen onder andere de 24 Uur van Spa doen eind juni.

Dit is nog maar het begin. Verstappen wil met zijn eigen team langzaam maar zeker grotere uitdagingen aangaan: meer getalenteerde coureurs de kans geven die zelf niet de nodige financiën hebben, meer auto's inzetten en meer races doen. Tests als deze op de Nordschleife zijn daar allemaal een voorbereiding op. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Dailysportscar overweegt Max om dit jaar nog zelf een GT3-race te doen.

Having fun at the Nordschleife 🙌 https://t.co/46lRXQtA7q Racing 👀 pic.twitter.com/vPC2BKmDo1 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 9, 2025

Waarom mag Verstappen niet op de Nordschleife racen?

De Nürburgring Nordschleife is een circuit als geen ander. Het is maar liefst 24,433 kilometer lang en telt meer dan 150 bochten. Safety cars bestaan hier niet, want daar is de baan veel te lang voor - wel zijn er gele vlag-zones en Code 60-zones. Er zijn dan ook strenge eisen voor coureurs die hier willen racen. Ondanks dat Verstappen vier wereldtitels in de Formule 1 achter zijn naam heeft staan, is het verboden voor hem om mee te doen aan de NLS of de 24 Uur van de Nürburgring.

De Limburger heeft hier niet het juiste rijbewijs voor. Hij zou eerst mee moeten doen aan de zogeheten Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) met langzamere toerwagens. De RCN lijkt op de NLS, maar het draait in de races meer om de juiste rondetijd vinden dan je finishpositie. Vindt de Duitse motorsportbond dat je genoeg RCN-ervaring hebt opgedaan, dan krijg je een B-licentie. Vervolgens mag je meedoen aan de NLS, maar alleen in gelijksoortige toerwagens zoals in de RCN. Je moet tenminste twee races op een veilige manier hebben voltooid om een A-licentie aan te kunnen vragen. Met een A-licentie mag je op de Nordschleife racen GT3- en GT4-auto's. Echter, veroorzaak je een gevaarlijk incident of rijd je te hard door een gele vlag-zone, dan kan je je A-licentie weer kwijtraken.

