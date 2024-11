De wedstrijdleiding kwam tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo onder vuur te liggen voor hoe de Virtual Safety Car (VSC) werd gebruikt. Het is tijd dat de Formule 1 actie gaat ondernemen om neutralisaties eerlijker te maken en wellicht is deze Nederlandse uitvinding de ideale oplossing.

De Virtual Safety Car werd in 2015 geïntroduceerd en zou gebruikt worden bij crashes, auto's die door mechanische problemen waren gestrand of andere gevaarlijke situaties waarbij een volledige safety car-periode overbodig leek. Het kwam na het dodelijke ongeluk van Jules Bianchi in Japan in 2014. Adrian Sutil stond al in de muur en, om te voorkomen dat de race werd geneutraliseerd, hing er alleen dubbelgeel. Bianchi is vervolgens op hetzelfde punt gecrasht vanwege de zeiknatte omstandigheden op het circuit van Suzuka, maar kwam tegen de kraan die de Sauber van Sutil aan het wegtakelen was.

Hoe werkt de Virtual Safety Car?

Wanneer de wedstrijdleiding besluit dat een Virtual Safety Car nodig is, dan krijgen de coureurs hierover een waarschuwing op hun stuur, alvorens ze hun snelheid moeten minderen. Ze moeten tijdens een Virtual Safety Car ongeveer 35% boven de zogeheten deltatijd blijven, dus onder een bepaalde gemiddelde snelheid.

Op het circuit van Zandvoort ligt de gemiddelde snelheid onder groen rond de 210 kilometer per uur. Tijdens de Virtual Safety Car mag de gemiddelde snelheid dus niet meer dan 136.5 km/h zijn. De drie sectoren die we normaal gesproken op tv zien, zijn verdeeld over minisectoren van ieder ongeveer 50 meter. Na elke minisector wordt de deltatijd geüpdatet op het stuur, zodat de coureur weet of hij te snel rijdt. Met een snelheid van 136.5 km/h komt er iedere 1.3 seconde een update van de deltatijd binnen.

Teamorders McLaren

McLaren wilde in de laatste ronde van de Sprint in Brazilië teamorders uitvoeren. Oscar Piastri lag aan de leiding voor ploegmaat Lando Norris, maar ze wilden de laatstgenoemde een extra punt geven in het gevecht om het kampioenschap met Max Verstappen. Nico Hülkenberg blies zijn Ferrari-motor op met nog een paar ronden te gaan. Tijdens een VSC of een safety car-periode mag je niet inhalen en dus ook geen teamorders uitvoeren, dus werd verwacht dat McLaren direct de posities zou wisselen. Ze wachtten hier echter opvallend lang mee, maar na meer dan een ronde ging Piastri dan eindelijk van zijn gas af om Norris er langs te laten. Tegelijkertijd duurde het ook opvallend lang, voordat de wedstrijdleiding met de VSC kwam: 2 minuten en 7 seconden, bijna twee volledige ronden op het circuit van Interlagos. En dat terwijl Hülkenberg was uitgestapt en slechts meters van de baan stond naast zijn kapotte Haas. Er werden meteen complottheorieën gedeeld op social media dat de FIA expres lang had gewacht met de neutralisatie om Norris dat extra punt te kunnen geven en Verstappen dus tegen te werken.

Code 60

Het wordt tijd dat de Formule 1 overweegt om de VSC in de prullenbak te smijten om twee verschillende redenen. Ten eerste is autosport simpelweg gevaarlijk en dat vergeten we soms. Iets wat marshals op dag één over hun eigen veiligheid leren is dat wanneer ergens een auto stilstaat, dat het betekent dat er net zo goed een tweede auto op exact dezelfde plek ook de controle, om wat voor reden dan ook, kan verliezen. Crashes achter de (virtual) safety car komen wel eens voor en toevallig bewees Franco Colapinto dat tijdens de afgelopen Grand Prix in Brazilië. Snelheden van bijna 140 kilometer per uur zijn niet niks, wanneer er een coureur of een auto vlak langs het circuit staat.

Ten tweede kan er met de deltatijd gesjoemeld worden. Coureurs moeten onder een bepaalde gemiddelde snelheid blijven. Stel dat het gaat om een minuut lang 150 kilometer per uur rijden, dan kan je ook voor 30 seconden 100 km/h gaan en de andere 30 seconden 200 km/h. De auto's gaan niet de hele tijd met een constante snelheid rond en dus kan je andere coureurs ophouden of een beetje spelen met het opwarmen van de banden. Het feit dat, zoals in het eerdergenoemde voorbeeld, het zo'n 1.3 seconde kan duren voordat de deltatijd wordt geüpdatet, helpt ook niet mee. Het kan verwarrend uitpakken bij het einde van een VSC, zoals bij Verstappen in de Sprint op Interlagos.

De oplossing is een Nederlandse uitvinding: de Code 60. Deze wordt al meer dan een decennium gebruikt door de organisatie Creventic, uit het Limburgse Gennep, in de 24H Series en wordt door steeds meer kampioenschappen overgenomen - vaak onder het mom van een Full Course Yellow. Aan de 24-uursrace in Dubai doen bijna 100 auto's mee en dan is een normale safety car-periode onmogelijk om te regelen. Bij een Code 60 wordt er door de wedstrijdleiding van 10 tot 0 afgeteld en bij 0 moet iedereen op de pitlimiter rijden met een snelheid van 60 kilometer per uur. Vroeger was dit misschien niet een optie in de Formule 1, omdat de motoren oververhit konden raken aangezien er te weinig zuurstof in de motor kwam om het af te koelen, maar de power units van tegenwoordig moeten dat wel aankunnen. Tijdens een Code 60 rijdt iedereen dus een constante snelheid, er kan dus niet mee gesjoemeld worden, en de snelheid ligt ook een stuk lager wat het weer veiliger maakt.

© Creventic | De Code 60-vlag is paars met een wit kruis en een witte cirkel waarin het nummer '60' staat

