Toto Wolff lijkt de slotfase van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi 2021, de race waarin Max Verstappen wereldkampioen werd door in de laatste ronde na de beruchte safety car Lewis Hamilton in te halen en de race te winnen. Bij Wolff gaan zijn gedachte elke week nog wel eens naar die slotfase.

In de High Performance Podcast was Wolff te gast. Daar werd hem gevraagd naar het einde van 2021, met als climax de Grand Prix van Abu Dhabi die Verstappen won voor Hamilton door een inhaalactie tijdens de laatste ronde. Door deze actie werd Verstappen wereldkampioen, maar de hele situatie werd gecreëerd door een safety car die volgens Mercedes en Wolff op het moment van de laatste ronde nog niet van de baan af had mogen gaan. "Ik denk er nog elke week aan. Er is elke week wel een moment dat ik er over nadenk. Dat doe ik voornamelijk omdat ik denk dat Lewis het verdiend had om achtvoudig kampioen te zijn en de beste aller tijden te worden. Je kan er heel lang over discussiëren, maar ik denk dat Max en Lewis het allebei verdienden om kampioen te worden. Er waren momenten in het jaar dat Max punten verloor op momenten dat dat niet nodig was. Vandaag de dag kijk je dan naar Silverstone. Je kijkt naar de crash in Monza, waar beiden eruit lagen. Ik denk dus dat ze het beiden verdiend hadden, maar die betreffende middag in Abu Dhabi was oneerlijk."

Wolff nog boos over 'individu' die een slechte beslissing na

Wolff moet toch weer zijn ei kwijt over Michael Masi, die toen de wedstrijdleider was en dus de beslissing rondom het einde van de safety car nam. "Ik ben boos omdat een individu met een slechte beslissing de macht had om een achtste kampioenschap weg te houden bij de beste coureur in de wereld. Nu moet je dat wel in context plaatsen. Er zijn zoveel dictators en gestoorde politici in de wereld die zoveel leed veroorzaken. Dat is op geen enkele manier te vergelijken met het verliezen van de achtste titel van Lewis. Maar op dat moment waren we kwaad. Kwaad op een persoon en dat was emotioneel slopend. Zelfs Lewis - die normaal gesproken zijn emoties aardig op orde heeft - had een paar dagen nodig om weer oké te zijn. Dat blijft bij ons en is dat ook nu nog. Het is namelijk oneerlijk wat er gebeurde, maar het is niet dat het continu in ons hoofd zit en dat we daar last van hebben."

Wolff 'probeerde met Masi te praten' en hem te helpen

Wolff vervolgt: "Ik heb dat hele jaar echt geprobeerd om met Michael te praten en hem te helpen. Ik zei tegen hem: 'Luister, ik zit al heel lang in deze sport. Luister naar de coureurs en wees niet koppig in je besluitvorming. Word niet arrogant'. Ik heb dat geprobeerd omwille van de sport - en natuurlijk voor ons als team. Wij wilden niet kwetsbaar zijn in situaties die dramatisch voor ons team zouden uitpakken, Als je het zo bekijkt, dan is wat er gebeurde niet goed te praten. Ik heb het empathisch niveau om te bedenken hoe hij zich voelt. Ik weet hoe hij zich voelt, en ik weet dat dat niet goed is. Het is slecht. Hij had het hele jaar na kunnen denken met mensen die hem willen ondersteunen, en ik was niet de enige. Soms moet je realiseren dat iemand alleen maar zijn eigen ding doet en zijn eigen beslissingen maakt. Ik maak me er nu niet druk meer om. We hebben het er nu over, maar eigenlijk verspillen we nu onze tijd."

