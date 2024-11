Flavio Briatore, die momenteel een belangrijke rol speelt in de reorganisatie van het Franse team Alpine, heeft duidelijkheid gegeven omtrent de reeks ontslagen van werknemers. De Italiaan noemt het 'de grote voorjaarsschoonmaak'.

Eerder dit jaar maakte Renault al bekend dat het gaat stoppen met het leveren van motoren aan Alpine. Het is overigens wel het enige team dat momenteel gebruik aan het maken is van de motoren van het Franse merk. Volgens de geruchten zou Alpine voor 2026, het begin van het nieuwe tijdperk in F1, over gaan stappen op motoren van Mercedes. Hiermee volgt het het voorbeeld van McLaren, Williams en momenteel nog Aston Martin. Laatstgenoemde gaat in 2026 echter met Honda samenwerken.

Briatore noemt ontslagronde Alpine een 'voorjaarsschoonmaak'

In gesprek met Sky Sports Italia laat Briatore weten dat Alpine in 2024 begonnen is met een voorjaarsschoonmaak, die ook effect gaat hebben op hoeveel mensen er in 2025 nog bij het Franse team werken. "Dit jaar hadden we een soort voorjaarsschoonmaak. We hadden een stap met de auto voor 2024 gezet om ons te focussen op de auto voor 2025. De anderen moesten een stap terugzetten om daarna door te gaan, in tegenstelling tot ons. Wij gaan in een streep vooruit."

Briatore ziet Alpine terugkeren naar 'de tijd van Renault'

Briatore vervolgt: "We moesten terug naar de situatie dat de mensen bij het raceteam zouden werken, en niet in de kantoren. We hebben alles weer teruggezet naar waar het moet zijn. Alpine UK is nu helemaal onafhankelijk van de rest. We zijn nu terug zoals het in de tijd met Renault was. De engineers die er nu zijn, zijn alleen de F1-engineers. Alles is gefocust op het team. Degenen die eruit moesten, die zijn eruit gegaan." Het aantal werknemers is er wel flink door verminderd, moet ook Briatore toegeven. "Toen ik hier binnen kwam waren er 1150 mensen. Nu zijn het er 850."

