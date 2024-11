Bernie Collins, specialist op het gebied van strategie in F1 en analist tijdens races bij Sky Sports, stelt dat het gedrag van Max Verstappen tijdens de safety car afgelopen weekend genoeg bewijs is dat er een regelwijziging moet komen. Hij zou de race via de boardradio hebben gemanipuleerd, ondanks dat de racedirecteur er niet in bleek te trappen.

In de podcast van Sky Sports gaat Collins in op de rode vlag, die ervoor zorgde dat Verstappen een gratis pitstop kreeg samen met de coureurs van Alpine. "Het is duidelijk dat de rode vlag Max in dit geval hielp. Ik vind het jammer dat er een rode vlag was, want ik denk dat hij zonder die rode vlag ook wel gewonnen had. In dat geval had er geen smetje, bij gebrek aan een beter woord, aan de overwinning gezeten. In dat geval zou er geen discussie geweest zijn over of hij nu wel of geen geluk gehad had, want hij was zo enorm snel dat ik denk dat hij toch het hele veld wel had kunnen inhalen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Williams na vijf crashes in twee raceweekenden in grote problemen richting Las Vegas

Collins 'ergert' zich enorm aan gedrag Verstappen, zag manipulatie tijdens safety car

Collins gaat vervolgens in op het gedrag van de coureurs, waarbij vooral de vraag om een rode vlag vanuit Verstappen kritisch wordt bekeken. 'Ik erger me hier enorm aan: we maken het mee dat coureurs klagen over de weersituatie. Sommige coureurs zijn gestopt voor nieuwe intermediates, omdat de oude intermediates te versleten zijn voor die omstandigheden. Andere coureurs haalden de full wets. Het is de vrije keuze van de coureurs, om de banden te gebruiken, die zij willen hebben. Het zijn echter vooral de coureurs, die nog geen pitstop gemaakt hebben, die over de omstandigheden op de baan klagen. Naar ik begrijp waren dat vooral Max Verstappen en Esteban Ocon, waarbij vooral Max zich tot de FIA en de race-directeur richt, en zegt dat er een rode vlag zou moeten komen, maar hij doet dit op een moment waarop hij er zelf van zou profiteren." Volgens Collins was Verstappen dus aan het proberen de racedirecteur te beïnvloeden in een poging een voordeel te halen door een rode vlag af te dwingen.

Collins hoopt op regelwijziging voor stimuleren gebruik full wets

Collins vervolgt: "Het is niet aan mij om te oordelen of de omstandigheden zwaar genoeg waren voor een rode vlag, maar ik denk wel dat de race-directeur zijn mannetje stond en niet met de rode vlag zwaaide tot de crash van Franco Colapinto. Die crash gebeurde echter ook op intermediates in veel slechtere omstandigheden. De teams en coureurs pakken niet graag die full wets, dus dan krijg je het spelletje of je het kan volhouden op de verkeerde band, terwijl je hoopt op een rode vlag." Volgens Collins moet dit aangepakt worden en is een regelwijziging de enige optie. "Er moet dus iets gebeuren. De full wets moeten misschien verbeterd worden, zodat ze eerder ingezet worden, maar je hebt vijf tot tien minuten extreme regen, waarin iedereen probeert te overleven, koste wat kost. Juist daardoor krijg je de rode vlag, dus ik ben blij dat ze niet te makkelijk met die rode vlag zwaaiden, maar het is zonde dat iemand moest crashen, doordat ze op de verkeerde band reden voor die omstandigheden."

Gerelateerd