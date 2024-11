James Vowles heeft zijn zorgen uitgesproken over Williams na de stevige crashes die het team mee heeft gemaakt tijdens de afgelopen twee raceweekenden. Hoe gaat het team richting de F1 Grand Prix van Las Vegas?

Via de socials van Williams blikt Vowles elke keer terug op het weekend van het Britse team. Dit keer ging het echter weinig over de sportieve prestaties en meer over de crashes van het team. Het waren er namelijk vijf in twee raceweekenden tijd, waaronder Alex Albon tijdens de kwalificatie afgelopen weekend en Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van zondag onder de safety car. “Er is geen team op de grid dat vijf zware ongelukken in twee raceweekenden aankan. Het aantal reserveonderdelen dat we bij ons hebben, is gewoonweg niet voldoende om die hoeveelheid slijtage op te vangen. Vegas heb ik hoge verwachtingen van. Vorig jaar waren we daar snel en ik heb er alle vertrouwen in dat de auto goed zal werken in die omstandigheden. We zullen dus ons uiterste best doen om de twee auto's zo goed mogelijk te krijgen, met voldoende reserveonderdelen om dat mogelijk te maken." Hoe Williams dat gaan oplossen, weet ook Vowles nog niet. “Hoe dat eruit gaat zien, is moeilijk te voorspellen. We zijn nog bezig om de spullen terug te krijgen uit Brazilië en te bepalen wat we moeten doen qua constructie en bouw om onszelf het best mogelijke scenario te geven.”

Artikel gaat verder onder video

Albon kon door de crash tijdens de kwalificatie niet meedoen aan de Grand Prix, terwijl Colapinto dus uitviel. Verder maakte ook Colapinto tijdens de kwalificatie een crash mee, terwijl Albon tijdens VT1 in Mexico contact maakte met Oliver Bearman en tijdens de race in Mexico na een ronde ook al klaar was nadat hij Yuki Tsunoda had geraakt. Vijf grote incidenten dus, waardoor Williams wat betreft reserveonderdelen in de problemen komt.

Vowles: 'Weekend in Brazilië meest brute die ik mij kan herinneren'

Dat Williams vijf keer een crash meemaakte tijdens twee hectische weekenden, is volgens Vowles ongeëvenaard. “Het weekend in Brazilië was waarschijnlijk het meest brute dat ik me in mijn hele carrière kan herinneren. In een tijdsbestek van zeven dagen, iets meer dan, hadden we vijf zware ongelukken. Alleen al in Brazilië tussen de kwalificatie en race drie. Dat is een hoeveelheid die bijna niemand kan volhouden op de grid. Dit team is bezig zichzelf weer op te bouwen tot een team dat in de toekomst races kan winnen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het gebeurt niet zonder belangrijke veranderingen in de hele organisatie en deze ene race is slechts een klein onderdeel van een meerjarenprogramma."

Weekend in Brazilië doet Williams 'veel pijn'

Vowles vervolgt: “Dat betekent niet dat het minder pijn doet. Het is iets dat enorm pijn doet nu ik tegen je praat. Maar ik wil dat we succesvol zijn en presteren. Ik kwam hier niet om te vechten voor een enkel puntje, maar om te vechten voor overwinningen en meer in de toekomst. En dat kan niet zonder compromissen onderweg, zonder een organisatie opnieuw op te bouwen. Dus ja, het is pijnlijk wat er afgelopen weekend is gebeurd, maar het heeft onze bestemming niet veranderd. Sterker nog, het heeft me er nog meer van overtuigd dat wat we moeten doen om dat te bereiken aanzienlijk is, maar dat we dat samen als team kunnen bereiken.”

