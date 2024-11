Mark Blundell, oud F1-coureur, stelt dat het goed is dat McLaren met Ferrari weer voorin te vinden is in F1 om Max Verstappen en Red Bull Racing uit te dagen. Toch heeft hij een waarschuwing en tip voor Lando Norris.

In een exclusief interview met GPFans zegt Blundell dat McLaren een grote stap heeft gezet in 2023 en dit nog eens heeft gedaan in 2024. "Ik denk dat McLaren enorme vooruitgang heeft geboekt. Ik denk dat het er de laatste paar seizoenen aan zat te komen, en dit seizoen lijkt het erop dat ze het roer hebben omgegooid. Ik denk nog steeds dat er wat groeipijnen zijn en ik denk dat ze zichzelf nog steeds proberen te begrijpen wanneer er inconsistentie optreedt, maar vanuit het oogpunt van prestaties is het er zeker. Ik denk dat een deel daarvan nu ook bij de twee coureurs ligt. Ik denk dat het rijdersduo sterk is en ze elkaar pushen. Maar ik denk dat McLaren zeker vanuit technisch oogpunt zich heeft verbeterd en dat is erg prettig om te zien, niet alleen als een voormalig coureur van McLaren, maar ook voor de Formule 1."

Blundell ziet 'grote namen in F1' weer bovendrijven

Volgens Blundell is het goed dat de grote namen in de Formule 1, McLaren en Ferrari, weer voorin te vinden zijn en consistent zeges boeken. "Als je de twee grote namen in F1 hebt, McLaren en Ferrari, die Grands Prix winnen, dan denk ik dat er [bij die teams] nog steeds een aantal gebieden zijn waar verbetering nodig is. Ik zeg met respect [dat er meer] ervaring op het gebied van het kunnen winnen van het kampioenschap. Ik denk dat Max duidelijk de auto om zich heen heeft gehad en de steun van het team om dat op een meer consistente basis te kunnen doen. Lando en McLaren groeien daar nu in."

'Norris moet iets agressiever racen tegen Verstappen'

Volgens Mark Blundell zou Norris wel een wat agressiever rijstijl tegenover die van Verstappen mogen stellen. "Ik denk dat Lando [Norris] iets agressiever moet zijn op het circuit. Hij moet er gewoon voor zorgen dat de deuren gesloten worden en dat er wat meer autoriteit vanuit hem komt in die situaties. Ik denk dat dat de enige manier is om Max de signalen te geven die hij nodig heeft om te weten dat Lando het echt meent."

