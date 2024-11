Franco Colapinto maakt als vervanger van Logan Sargeant tot nu toe indruk in F1 en kan al rekenen op interesse vanuit Red Bull Racing en Alpine. Volgens Karun Chandhok zou Max Verstappen bij Red Bull Racing, mocht Colapinto zijn teamgenoot worden, 'kapot gaan maken'.

In de F1-podcast van Sky Sports stelt Chandhok dat Colapinto het in 2024 tot nu toe fantastisch heeft gedaan als coureur van Williams. "Colapinto heeft het tot dusver perfect gedaan. Wat hij deed, is als het perfecte sollicitatiegesprek afleggen. Hij heeft meteen impact gehad, met meteen resultaten in Singapore, Bakoe. In Mexico was hij wat minder en in Brazilië was hij niet zo goed als Alex Albon in de kwalificatie. Hij is nog geen afgewerkt product. Voor zichzelf en zijn management zou het goed zijn om op de lange termijn te denken."

Chandhok over Colapinto in F1

Chandhok ziet Colapinto in korte tijd een populair gezicht worden, zowel bij de coureurs als teams en fans. "Het is ongelooflijk dat hij op korte tijd zo veel steun heeft vergaard in de Formule 1, niet? Er is al veel over gesproken of hij een kandidaat is voor een plekje bij Red Bull." De oud F1-coureur denkt dat Red Bull serieus overweegt om Colapinto weg te halen bij Williams. "Ik denk van wel. Dit verhaal kreeg nog wat meer momentum omdat Horner bij Williams een praatje ging maken. James Vowles maakte een opmerking dat Horner eens op de koffie moest komen. Er zijn duidelijk gesprekken aan de gang." Chandhok is onder de indruk van wat Colapinto tot nu toe laat zien bij Williams. "Colapinto is duidelijk heel snel en heel getalenteerd. Ik denk dat we met zijn allen moeten toegeven dat zijn prestaties een verrassing zijn. Dat zullen ze bij Williams ook doen. Zijn bilan bij de junioren gaf niet de indruk dat hij zo goed ging zijn. Misschien is hij gewoon geschikt om in een Formule 1-wagen te zitten of ligt de rijstijl hem goed."

'Zou vergissing zijn om Colapinto bij Red Bull naast Verstappen te zetten'

Toch hoopt Chandhok dat, als Colapinto naar Red Bull gaat, dat hij eerst bij Visa Cash App RB zich mag laten zien. Meteen naast Verstappen zetten bij Red Bull zou niet goed aflopen voor de Argentijn, aldus Chandhok. "Ik denk dat het een vergissing zou zijn om hem in een Red Bull-wagen te zetten, ik vind het te vroeg. Het zou een goede, doordachte keuze kunnen zijn om hem in een RB te zetten. Zo zou hij progressie kunnen maken in zijn carrière. Als ze hem in een Red Bull naast Max Verstappen zetten, kan dat hem kapotmaken. De beste optie is dat Checo [Pérez] verbetert en blijft. Dan hoeven ze bij Red Bull niets te doen en kunnen ze gewoon de status quo behouden. Als Pérez niet verbetert, dan kunnen ze misschien Liam Lawson of Franco Colapinto tweede rijder maken." Opvallend is dat Chandhok hierbij Yuki Tsunoda, de meest ervaren optie van de drie, niet noemt.