Helmut Marko is van mening dat Red Bull Racing nog alle kans heeft om beide wereldkampioenschappen in de Formule 1 te winnen dit seizoen, en dat het fataal zou zijn om de handdoek in de ring te gooien.

Red Bull Racing kent een lastig jaar in de Formule 1. De performance van de RB21 valt tegen en het werkvenster van de auto is extreem klein. Zo wist Max Verstappen in Japan de race te winnen, maar reed hij een week later in Bahrein in niemandsland. Ondertussen vecht McLaren vooraan consistent om overwinningen en podiumplaatsen, en is ook Mercedes inmiddels voorbij aan de Oostenrijkse grootmacht in het constructeurskampioenschap. Red Bull Racing staat met 105 punten op de derde plaats, 141 punten achter McLaren.

Moeilijk seizoen Red Bull Racing

Door BILD gevraagd naar hoe het seizoen voor Red Bull Racing verloopt, zegt Helmut Marko: "Moeilijk is het goede woord. We zitten in een moeilijke situatie. Het werkvenster van onze auto is extreem klein. Als alles goed gaat, zijn we snel en winnen we, zoals in Japan. Maar een week later in Bahrein rijden we in niemandsland. Onze auto is een grabbelton. Het hangt af van het profiel van de baan."

Opgeven zou fataal zijn

De Oostenrijker vervolgt: "We hebben met name moeite met de balans van onze auto. Mercedes en Ferrari hebben ook problemen. Alleen McLaren is goed onder alle omstandigheden. We staan derde in het kampioenschap. Er is nog niets verloren. We hebben nog steeds alle kans om beide wereldtitels te winnen. Het zou fataal zijn als we gewoon op zouden geven, omdat de dingen momenteel niet volgens plan verlopen."

