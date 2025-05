Guenther Steiner is van mening dat Lando Norris minder moet luisteren naar wat mensen allemaal vinden, en moet doen wat hij denkt dat goed is achter het stuur. Ook als dat betekent dat hij een keer met Max Verstappen de baan afvliegt.

Lando Norris staat momenteel met 115 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, zestien punten achter teammaat Oscar Piastri, en zestien punten voor Max Verstappen. De McLaren-coureur werd aan het begin als grote favoriet gezien voor het wereldkampioenschap, maar die stelling begint langzaam te verschuiven richting Piastri. Norris maakt vooralsnog te veel kleine foutjes en lijkt het mentaal een stuk zwaarder te hebben dan zijn koelbloedige collega's uit Australië en Nederland.

Crashen met Verstappen

Guenther Steiner voorziet Norris van advies: "Focus je wat meer op jezelf en op wat je wil bereiken, niet op wat mensen zeggen", klinkt het in de Red Flags Podcast. "Je moet er niet naar luisteren, doe gewoon je best. Op een gegeven moment ga je een keer met Max crashen, maar heb gewoon het vertrouwen om dat te doen. Laat je niet de hele tijd beïnvloeden door wat er gebeurt, of door dingen waar je geen controle over hebt. Mensen mogen lekker zeggen wat ze willen, we hebben vrijheid van meningsuiting. Dat recht hebben mensen. Maar je hoeft er niet naar te luisteren, en je hoeft je er al helemaal niets van aan te trekken."

Doen wat je denkt dat je moet doen

De voormalig Haas-teambaas vervolgt: "Lando weet dat hij een goede coureur is. Hij weet wel wat hij moet doen. Hij is een beetje verlegen en bang om iets negatiefs te doen. Hij moet gewoon zeggen: 'Dit is hoe ik het wil doen. Dit is hoe ik denk dat het goed is om te racen. Als je mij raakt, dan crashen we. Dat is dan maar zo.' Maar je moet niet doordraaien en iemand uitschakelen om je stempel te drukken. Dat is wat je niet moet doen. Doe wat je denkt dat je moet doen om te racen, en als je dan een keer of twee crasht, is dat maar zo."

