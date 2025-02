In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag besprak Max Verstappen de situatie rondom zijn strafpunten en een mogelijk raceban aan het begin van het seizoen, ging hij in op uitspraken van Zak Brown over zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson, besprak Red Bull-teambaas Christian Horner de situatie rondom de RB21 voor 2025 en werd duidelijk dat Haas en Guenther Steiner geen rechtszaak gaan uitvechten. Dit is de GPFans Recap van 21 februari.

Verstappen haalt schouders op over dreiging raceban: "Ik heb al op tien gestaan"

Max Verstappen heeft in het vorige seizoen een bak strafpunten verzameld en dus is het dit jaar zo dat de Nederlander serieus op zijn tellen moet gaan passen, wil hij niet in de problemen komen. Verstappen zelf haalt zijn schouders op over de mogelijke dreiging van een raceban. Meer lezen over wat Verstappen te vertellen heeft over zijn strafpunten richting het begin van het seizoen 2025? Klik hier!

Column: Viaplay zet met nieuwe veranderingen eigen reputatie in Nederland verder op het spel

Viaplay heeft sinds het seizoen 2022 de touwtjes rondom F1 in Nederlander steeds steviger in handen gekregen en gaat in 2025 nog een stukje verder. De komende jaren zullen de uitzendrechten ook nog in handen zijn van de Scandinavische streamingdienst zijn, maar de wijzigingen die Viaplay nu doorvoert komen met een risico. Lees hier de column!

Horner hoopvol over RB21 Verstappen: 'Daar geloof ik echt in'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een tipje van de sluier opgericht over de RB21 waarin Max Verstappen gaat proberen in 2025 voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen te worden. Meer lezen over wat Horner te vertellen heeft over de auto van Verstappen en Lawson in 2025? Klik hier!

Steiner ziet af van rechtszaak tegen Haas: 'Hebben ons geschil bijgelegd'

Haas en voormalig teambaas Guenther Steiner leken richting een rechtszaak te gaan nadat ze eind 2023 afscheid van elkaar namen. Deze rechtszaak lijkt echter van de baan te zijn. Meer lezen over hoe Haas en Steiner tot een akkoord zijn gekomen voordat de rechtszaak echt begon? Klik hier!

Verstappen hekelt uitspraken Brown over Lawson: 'Wie zegt dat?'

Max Verstappen is het, zeker niet voor het eerst, niet eens met de uitspraken van McLaren CEO Zak Brown over Liam Lawson, teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen voor het seizoen 2025 bij Red Bull Racing. Meer lezen over hoe Verstappen reageert op de uitspraken van Brown over zijn nieuwe teamgenoot Lawson? Klik hier!

