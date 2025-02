Max Verstappen heeft in het vorige seizoen een bak strafpunten verzameld en dus is het dit jaar zo dat de Nederlander serieus op zijn tellen moet gaan passen, wil hij niet in de problemen komen. Verstappen zelf haalt zijn schouders op over de mogelijke dreiging van een raceban.

Wanneer een coureur binnen 12 maanden 12 strafpunten op zijn superlicentie krijgt, wordt diegene geschorst voor het eerstvolgende Grand Prix-weekend. Een kalenderjaar na het uitdelen van een strafpunt komt deze te vervallen. Dit systeem werd in 2014 geïntroduceerd om consistenter te kunnen zijn met het uitdelen van schorsingen, ook al komt het extreem weinig voor. Toen Romain Grosjean bijvoorbeeld aan de kant werd gezet na de startcrash in België in 2012, werd dit op een wat subjectievere basis gedaan, waarbij werd gekeken naar meerdere ongelukken die hij had veroorzaakt. Strafpunten worden dus uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan altijd samen met andere penalty's zoals een tijd- of gridstraf. Kevin Magnussen is tot nu toe de enige coureur die de 12 punten bereikte, waardoor hij afgelopen seizoen Azerbeidzjan moest overslaan.

Artikel gaat verder onder video

Over de strafpunten

Voor Verstappen begint het het aankomende seizoen ook penibel te worden. De viervoudig wereldkampioen heeft inmiddels tien strafpunten op zijn naam staan en weet bovendien dat zijn eerste punten pas ergens op de helft van het jaar weg zullen vallen. Wanneer Verstappen dus nog een forse overtreding begaat, weet hij dat hij een race aan de kant kan gaan zitten met een schorsing. Verstappen krijgt de vraag of hij zich zorgen maakt om die dreiging: "Nee, ik heb dat al eerder meegemaakt. Ik heb op negen of tien gestaan, dus is het gaat allemaal om het managen van de situatie", zo vertelt hij tegenover onder meer GPFans.

Geen favoriet

Ook spreekt de Nederlander nog even kort over het feit dat hij door de bookmakers dit jaar niet als favoriet gezien wordt voor de wereldtitel: "Ten eerste hou ik helemaal niet van gokken, dus dat is helemaal prima. We moeten ons focussen op onszelf, het heeft helemaal geen zin om naar anderen te kijken. Ik denk dat het goed is voor de sport. Ik hoop dat het spannend wordt en we een hoop verschillende winnaars krijgen. Dat zou fantastisch zijn voor de sport."

Gerelateerd