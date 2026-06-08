Formula One Management (FOM) heeft in samenwerking met Viaplay de strijd tegen het internationaal bekijken van de Formule 1 gewonnen, waarbij telecomprovider DELTA Fiber als laatste ook de zender op zwart zette. Waar concurrenten de uitzending van de Grand Prix van Monaco via RTL Duitsland direct blokkeerden, duurde dat bij DELTA wat langer door technische problemen.

De druk op de Nederlandse aanbieders werd afgelopen weekend flink opgevoerd door de rechtenhouder en de RTL Group. Omdat de exclusieve uitzendrechten in Nederland in handen zijn van Viaplay, moesten providers voorkomen dat abonnees gratis konden afstemmen op de Duitse zender. RTL Duitsland mag dit seizoen zeven races, waaronder de wedstrijd in het prinsdom en de latere krachtmeting in Zandvoort, op het open net uitzenden. Bedrijven als Ziggo, KPN en Odido gaven direct gehoor aan het verzoek en schermden de live-uitzending af. Ziggo deed dit middels een informatiescherm, terwijl KPN overschakelde naar de Oostenrijkse variant van de zender, die vooralsnog alleen in een lagere SD-kwaliteit beschikbaar is.

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Technisch mankement DELTA

Bij DELTA, dat een netwerk van 1,7 miljoen huishoudens bedient en sinds deze maand onder leiding staat van de nieuwe topman Stefan Fuchs, liep het in eerste instantie anders. De provider had als enige grote partij gedeeltelijk de zender nog open staan. Hierdoor konden abonnees van het telecombedrijf de kwalificatie op zaterdag nog zonder problemen en blokkades volgen. Vlak voor de race op zondag, waarin Max Verstappen al vroeg uitviel, ging het signaal alsnog op zwart, zo meldt TotaalTV. Na contact van GPFans met DELTA blijkt het echter niet om een bewuste actie te gaan om niet aan de verzoeken van de partijen mee te werken, maar was er simpelweg gewoon sprake van een technisch mankement. Daardoor konden fans dus onbedoeld tóch nog delen van het raceweekend in Monte Carlo meekrijgen via RTL.

Alternatieve routes

Voor kijkers met een schotelontvanger bleef er nog wel een achterdeurtje openstaan via de Astra1-satelliet, waar het Duitse kanaal ongecodeerd te ontvangen bleef. Canal Digitaal haalde de zender uit voorzorg wel uit de standaard zenderlijst, maar via een handmatige toevoeging of een alternatieve zenderlijst bleven de beelden toegankelijk. De agressieve blokkade-strategie leidde tot frustratie bij televisiekijkers, die zich online beklaagden over de gang van zaken. Volgens kijker Jan-Hein Visser is de ingreep onterecht, omdat klanten betalen voor een compleet zenderpakket. "De doorgifteafspraak is voor de zenders, maar kennelijk nu alleen voor een gedeeltelijke programmering daarop", zo klinkt zijn kritiek.

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