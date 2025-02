Viaplay heeft sinds het seizoen 2022 de touwtjes rondom F1 in Nederlander steeds steviger in handen gekregen en gaat in 2025 nog een stukje verder. De komende jaren zullen de uitzendrechten ook nog in handen zijn van de Scandinavische streamingdienst zijn, maar de wijzigingen die Viaplay nu doorvoert komen met een risico.

Na periodes op commerciële maar wel open kanalen zoals RTL, Talpa en SBS, kreeg Sport1 eind 2012 als eerste betaalzender de Formule 1 in handen. De zender, die vanaf 2016 door de wereld zou gaan als Ziggo Sport, bleek na een aanloop uiteindelijk een hit te zijn bij de fans. Het was pas het begin, want vanaf 2015 zou de zender meegroeien met het succes van een Nederlander die de hele koningsklasse in Nederland weer groter zou maken: Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport vanaf 2016 in stijgende lijn

Ziggo Sport, zoals Sport1 vanaf 2016 zou heten, groeide mee met Verstappen. De Nederlander won zijn eerste race in F1 in 2016 tijdens de Grand Prix van Spanje, zijn eerste race in F1 namens Red Bull Racing. Daarmee was het startschot gegeven. In de jaren daarna begonnen fans zich steeds meer te vermaken en was de manier waarop Ziggo Sport de sessies, analyses en ook shows rondom F1 en andere raceklassen aanpakte een enorme hit. Zeker het Race Café werd een populair programma, terwijl Olav Mol en Jack Plooij de fans ook konden bekoren. Het losse karakter van de shows, uitzendingen, analyses en het commentaar sloeg aan. Als kers op de taart was daar in 2021 het eerste wereldkampioenschap van Verstappen na een bizar, controversieel en enorm spannend seizoen. De zender kon het nog net meemaken, want vanaf 2022 werd alles anders.

Viaplay wil Nederlandse markt veroveren

Viaplay veroverde namelijk vanaf 2022 de uitzendrechten voor F1, maar ook voor voetbalcompetities als de Premier League, Bundesliga en nog wat andere sporten. Sporten die eerst vaak bij Ziggo Sport te zien waren. Viaplay bleek zich in 2022 al vrij snel niet populair te maken. Verandering is voor mensen sowieso al een eng begrip, maar de veranderingen die Viaplay doorvoerde werden ook nog eens totaal niet goed ontvangen.

Het commentaarduo Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg (en deels ook Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen) viel totaal niet goed bij het publiek, dat al snel om Mol begon te vragen. Anno 2025 is deze kritiek wel iets minder geworden, maar dit komt vooral omdat de focus nu vooral op Viaplay zelf ligt. Verder werden ook andere programma's eigenlijk amper bekeken en was het Race Café van Ziggo Sport nog steeds enorm populair.

Technische en financiële problemen beschadigen imago Viaplay

Vanwege de hoge kosten van de uitzendrechten moest er op het gebied van abonnementen ook gepresteerd worden. Al snel stroomde het echter van de klachten. Zo ging er in 2022 technisch gezien veel fout met de streams van de sessies, iets wat al begon bij de testdagen in 2022. Soms waren de sessies niet eens te zien, op andere momenten viel het beeld weg of was er geen geluid. Dit zijn problemen die in 2025, zoals bijvoorbeeld bij het WK Darts van dit jaar, nog steeds aanwezig zijn, zei het minder frequent.

Maar dit is niet de enige manier waarop Viaplay zich niet populair heeft gemaakt. Ook de kosten van de abonnementen stegen eigenlijk elk jaar, wat weer te maken had met het feit dat de kosten van de uitzendrechten hoog zijn en het bedrijf daarnaast in zoveel landen besloot uit te breiden dat de kosten veel hoger waren dan de inkomsten uiteindelijk bleken te zijn. Ook op de beurs ging de waarde van Viaplay hard onderuit als gevolg van deze tegenvallende resultaten, omdat het vertrouwen weg begon te vallen. Zoals dat dan vaak gaat, zijn de abonnees die wel blijven de dupe hiervan.

Inmiddels betaal je in 2025 17 euro per maand voor een jaarabonnement met advertenties, iets wat vanaf 3 maart omhoog zal gaan naar twintig euro. Verder moet je 22 euro betalen als je alles wil zien zonder reclames. Een paar keer heeft de streamingdienst al lopen goochelen met de abonnement, waarbij soms het jaar of maandabonnement verdween en daarna weer terugkwam. Wie dit niet doet, heeft in Nederland alleen F1TV nog als alternatief om de sessies van F1 te kijken.

Viaplay en de toekomst

Sinds 2024 heeft Viaplay een nieuwe CEO in Nederland en besloot de streamingdienst om zich te focussen op de markt in Nederland en Scandinavië om de kosten te drukken. Ook werd er afscheid genomen van flink wat werknemers. Verder won het de strijd om de uitzendrechten tot eind 2029 ondanks de financiële uitdagingen, waardoor Nederlandse fans ook in 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 alleen bij Viaplay naar F1 kunnen kijken. De dienst heeft verder de touwtjes in 2025 wat steviger in handen genomen door onder meer de beelden die op Ziggo Sport en NOS werden getoond te minimaliseren of zelfs helemaal weg te halen en ook exclusief de samenvattingen alleen op Viaplay te tonen. Daarnaast is Rob Kamphues overgekomen van Ziggo Sport om programma's en samenvattingen te presenteren. Viaplay is dus bezig de concurrentie op het gebied van F1 langzaam maar zeker helemaal uit te schakelen nadat het eerst nog wat vrijgeviger was en heeft daar veel geld voor over.

Het is duidelijk dat Viaplay, zeker zolang Verstappen nog in F1 rijdt, niet van plan is om weg te gaan. De streamingdienst wil nog steeds veel geld uitgeven om in de Nederlandse markt actief te blijven en te profiteren van het succes van Verstappen. Voor de Nederlandse F1-fan heeft dit wel gevolgen, want de prijs van het abonnement gaat alsmaar meer omhoog en de service die het daarvoor terugkrijgt is allesbehalve foutloos en vloeiend te noemen tot nu toe. De kans dat de prijs van het abonnement nog verder omhoog zal gaan is ook vrij groot, maar Viaplay zelf kwam deze week wel met het nieuws dat de winst wat is gestegen ten opzichte van vorig jaar, vooral omdat de kosten een stuk minder was (de omzet was gedaald ten opzichte van 2023).

Hoe lang gaat Viaplay de abonnees nog bij zich weten te houden?

Uit de jaarcijfers bleek ook dat Viaplay ten opzichte van vorig jaar abonnees heeft verloren, met als voornaamste reden de stijgende prijs van het abonnement. Dat er veel onvrede is, is geen geheim en valt eigenlijk tijdens elk raceweekend en elk groot sportevenement of voetbalwedstijd wel te merken. Als Viaplay op social media trending is, weet iedereen meestal wel hoe laat het is. Dat Viaplay deze verliezen alsnog redelijk heeft weten op te vangen, komt vooral door het feit dat de prijs van de abonnementen dus omhoog zijn gegaan.

De vraag is of de verwachting van Viaplay voor 2025 uit gaat komen: vanaf februari en maart zal het aantal abonnementen weer gaan stijgen vanwege het begin van het seizoen. De kans dat dit zo is, is aanwezig. Tegelijkertijd geeft Viaplay nu abonnees ook de optie om per maand het abonnement op te zeggen. Oftewel: als de eerste maanden van 2025 weer rommelig en met problemen en klachten verlopen is er een aanwezige kans dat het aantal abonnees weer snel gaat dalen.

Bij F1 TV kost een maandabonnement twaalf euro per maand, terwijl dit bij Viaplay 22 euro per maand is. Bij Viaplay krijg je er natuurlijk wel veel meer sporten bij, maar voor F1-fans is dit natuurlijk vaak een stuk minder relevant. Viaplay weet echter dat F1 TV een concurrent is waar hem niet direct invloed op uit kan oefenen en heeft F1 TV Pro daarom toegevoegd aan het abonnement bij Viaplay waar je 22 euro voor betalen moet. Zo probeert Viaplay mensen die alleen F1 TV overwegen alsnog over te halen om gewoon Viaplay te halen en zo toch te profiteren van de aanwezigheid van F1 TV, omdat je voor 22 euro dan dus zowel Viaplay als F1 TV hebt. Zo hoopt Viaplay dus ook mee te profiteren van het succes van F1 TV, de enige echte concurrent die nog over is voor de streamingdienst.

Conclusie

Viaplay lijkt in 2025 van plan om de F1-markt helemaal naar zich toe te trekken, nadat het in voorgaande jaren nog wat deelde met Ziggo Sport en NOS. Dat gaat vanaf 2025 een stuk minder het geval zijn. Daarnaast zal de prijs voor een abonnement dus hoger zijn dan vorig jaar en zal de hoop zijn van de fans dat de service die ze daarvoor terugkrijgen ook beter zal zijn. De vraag is of dit het geval gaat zijn en hoeveel geduld de fans nog hebben met de streamingdienst voordat er echt massaal besloten wordt om alleen F1 TV te nemen, iets wat Viaplay dus probeert te voorkomen door het toe te voegen aan het abonnement van 22 euro.

Hoeveel geduld heb jij nog met Viaplay? Denk jij dat de streamingdienst het al goed doet, of dat er verbetering getoond moet worden?