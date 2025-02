Max Verstappen is het, zeker niet voor het eerst, niet eens met de uitspraken van McLaren CEO Zak Brown over Liam Lawson, teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen voor het seizoen 2025 bij Red Bull Racing.

Verstappen en Brown botsen verbaal regelmatig sinds McLaren competitief is geworden in F1 en in 2024 definitief een concurrent van de Nederlander werd. Dit keer stelde Brown dat Lawson, vanaf 2025 dus teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, rookie-weekenden gaat hebben waarin hij niet genoeg punten scoort voor Red Bull om mee te doen bij de constructeurs en tevens Verstappen niet zal kunnen ondersteunen. Brown denkt dat McLaren dit met Oscar Piastri en Lando Norris niet heeft.

Verstappen over uitspraken Brown

Tegenover de aanwezige media in de O2 Arena in Londe, waaronder GPFans, stelt Verstappen dat de uitspraken van Brown gevaarlijk zijn. Het zijn volgens de Nederlander aannames dat Lawson weekenden gaat hebben die symbool staan voor rookies in F1. "Dat weet je toch niet? Daar kan je niet zomaar vanuit gaan. Wie zegt dat zij dergelijke rookie-weekenden zullen hebben? Dat weet je niet. Daarom is het beter om er niet over te praten."

