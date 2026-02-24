Onweerstaanbiedingen bij Coolblue: maak je F1-ervaring compleet met deze deals

De winterstop is bijna voorbij en het aftellen naar de Grand Prix van Australië is officieel begonnen! Van 6 tot en met 8 maart 2026 brullen de motoren eindelijk weer op het circuit van Albert Park in Melbourne. Met de Onweerstaanbiedingen van Coolblue zet je jezelf op pole position voor het nieuwe seizoen. Profiteer nu van de super scherpe prijzen voor onder meer televisies, soundbars en keukenapparatuur.

De aftrap van het nieuwe F1-seizoen vindt plaats in Melbourne en dat betekent dat liefhebbers vroeg hun wekker moeten zetten. Maar de echte diehards draaien daar hun hand niet voor om. Een vers bakje koffie on the side - en gaan met die banaan. Maar echt optimaal genieten van een raceweekend, doe je natuurlijk pas als je apparatuur tiptop in orde is. Haarscherp televisiebeeld voor alle actie, een krachtige soundbar voor de ronkende motoren en een airfryer voor alle lekkere snacks voor jou en je familie. Met de Onweerstaanbiedingen van Coolblue haal je deze apparatuur - en nog veel meer - nu voor een bijzonder lage prijs in huis. Zo weet je zeker dat je goed voorbereid bent op wat belooft een bijzonder spannend en indrukwekkend Formule 1-seizoen te gaan worden.

Ieder detail haarscherp op jouw televisiescherm

Met een nieuw seizoen komen nieuwe details. Wil je de kleinste aerodynamische snufjes op de voorvleugel van Verstappen of de nieuwe kleuren van Hamilton bij Ferrari haarscherp zien? De TCL 55" QD-Mini LED C61K (2025) biedt een waanzinnige 4K-ervaring. Dankzij de Mini-LED techniek zie je de zon weerkaatsen op het asfalt van Melbourne alsof je er zelf bij bent. Het 55 inch-model is tijdens de Onweerstaanbiedingen afgeprijsd van €699,- naar €549,-. Profiteer nu!

Ronkende V6-motoren brullen uit je soundbar

De wekker gaat vroeg voor de race in Australië, maar dat is geen reden voor matig geluid. Je buren moeten maar even accepteren dat het nieuwe seizoen weer is begonnen, nietwaar? De Samsung HW-Q600F (2025) soundbar zorgt ervoor dat je de V6-hybride motoren hoort brullen zoals ze bedoeld zijn. Met 3.1.2-kanaals geluid en Dolby Atmos voel je de trillingen van de kerbstones in je woonkamer. Deze Samsung-soundbar is tijdens de Onweerstaanbiedingen afgeprijsd van €299,- naar slechts €269,-. Klik hier om hem direct in huis te halen.

Een fonkelnieuwe Airfryer voor supersnelle pitstops in je keuken

Een Grand Prix kijken op een lege maag is een tactische fout. Heb je tijdens de race of de kwalificatie behoefte aan een snelle hap? Met de Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket voer je een pitstop uit waar de monteurs van Red Bull Racing nog wat van kunnen leren. Dankzij de twee mandjes bak je tegelijkertijd je broodjes en je snacks af, zodat je precies voor de herstart weer voor de tv zit. Eet smakelijk! De Philips Dual Basket-airfryer is tijdens de Onweerstaanbiedingen afgeprijsd van €199,99 naar €125,-!

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis F1-content voor jou te blijven maken.

Gerelateerd