Robert Doornbos

Robert Doornbos — Foto: © IMAGO

Robert Doornbos klaar met nieuwe reglementen: "Nog nooit zoiets sufs gezien"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Robert Doornbos vindt dat de nieuwe reglementen van dit jaar de plank volledig misslaan als het gaat om de pure racebeleving. De analist stelt dat de coureur te veel afhankelijk is geworden van de systemen in de auto en dat het rijden op de limiet daardoor verdwijnt. Dat laat hij weten in de studio van Ziggo Sport.

De Formule 1 heeft dit seizoen een grote technische herziening doorgevoerd, waarbij de krachtbronnen nu voor de helft afhankelijk zijn van elektrisch vermogen en energiemanagement een cruciale rol speelt. Doornbos erkent dat het aanpassen van de regels een lastige kwestie is, zeker voor teams die hun zaken goed op orde hebben. "Het is natuurlijk heel tweeledig, want als jij dit kampioenschap hebt uitgeschreven jaren geleden en je hebt als team als Mercedes gewoon heel goed je huiswerk gedaan en je gaat aan de leiding van het kampioenschap en je gaat gewoon deze titel winnen. Dan is het niet eerlijk dat die reglementen worden aangepast", aldus de oud-coureur. Mercedes leidt momenteel inderdaad het constructeurskampioenschap.

Kwalificatie op Suzuka

Ondanks zijn begrip voor de dominante teams, is Doornbos fel over de impact van de regels op het spektakel op de baan. Hij neemt de recente kwalificatie voor de Grand Prix van Japan als voorbeeld. Het circuit van Suzuka staat normaal gesproken bekend als een meedogenloze en magische baan waar coureurs tot het uiterste moeten gaan. "Aan de andere kant, ik als de meest gedesillusioneerde fan en analist tijdens de kwalificatie in Suzuka, ik heb nog nooit zoiets sufs zitten kijken", stelt Doornbos. "Dat is gewoon zo'n magisch circuit, dat die gasten gewoon niet met het mes op de keel tot het gaatje konden gaan. Dat vond ik echt een verlies voor de Formule 1", vervolgt hij. Volgens hem zou de kwalificatie puur om prestatie moeten draaien. "Dan moet je gewoon al die troep van die auto halen en even focussen op prestatie en op de limiet rijden".

Balans tussen mens en machine

Voor Doornbos is de conclusie helder: de balans is momenteel zoekgeraakt in de koningsklasse van de autosport. Hij benadrukt dat de vaardigheid van de rijder altijd doorslaggevend moet zijn, in plaats van de automatische processen van de nieuwe generatie wagens. "Ik vind dat de coureur moet bepalen sowieso wat er gebeurt in die auto, niet de systemen die tijdens het rijden denken dat je full power moet hebben. Nee, dat bepaalt je rechtervoet", sluit de analist stellig af.

De rol van software in de Formule 1: is dit een vooruitgang of een belemmering voor de coureur?

38 stemmen

Gerelateerd

Formule 1 Robert Doornbos 2026-regels

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Fernando Alonso test Aston Martin Valkyrie hypercar op Paul Ricard | F1 Shorts Live

Fernando Alonso test Aston Martin Valkyrie hypercar op Paul Ricard | F1 Shorts

  • 26 minuten geleden
  • 44
Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"

Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"

  • Vandaag 13:24
  • 10
Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"

Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"

  • Vandaag 12:09
  • 12
Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

  • 12 april 2026 13:57
  • 16
Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans

Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans

  • 3 uur geleden
  • 2
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami

  • Gisteren 08:02
  • 7

Net binnen

19:27
Live
Fernando Alonso test Aston Martin Valkyrie hypercar op Paul Ricard | F1 Shorts
17:46
Herbert: 'Verstappen kan sabbatical nemen voor WEC-avontuur met McLaren'
16:52
'Red Bull blokkeerde overstap van Yuki Tsunoda naar Haas'
15:56
Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans
14:51
Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij Tijdschema

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Vandaag 06:58
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring 24h Qualifiers uitgelegd

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

Gisteren 19:31
'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing' Podcast

'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'

Gisteren 15:41 2
Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen' FORMULE 1

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

Gisteren 15:05
