Robert Doornbos vindt dat de nieuwe reglementen van dit jaar de plank volledig misslaan als het gaat om de pure racebeleving. De analist stelt dat de coureur te veel afhankelijk is geworden van de systemen in de auto en dat het rijden op de limiet daardoor verdwijnt. Dat laat hij weten in de studio van Ziggo Sport.

De Formule 1 heeft dit seizoen een grote technische herziening doorgevoerd, waarbij de krachtbronnen nu voor de helft afhankelijk zijn van elektrisch vermogen en energiemanagement een cruciale rol speelt. Doornbos erkent dat het aanpassen van de regels een lastige kwestie is, zeker voor teams die hun zaken goed op orde hebben. "Het is natuurlijk heel tweeledig, want als jij dit kampioenschap hebt uitgeschreven jaren geleden en je hebt als team als Mercedes gewoon heel goed je huiswerk gedaan en je gaat aan de leiding van het kampioenschap en je gaat gewoon deze titel winnen. Dan is het niet eerlijk dat die reglementen worden aangepast", aldus de oud-coureur. Mercedes leidt momenteel inderdaad het constructeurskampioenschap.

Kwalificatie op Suzuka

Ondanks zijn begrip voor de dominante teams, is Doornbos fel over de impact van de regels op het spektakel op de baan. Hij neemt de recente kwalificatie voor de Grand Prix van Japan als voorbeeld. Het circuit van Suzuka staat normaal gesproken bekend als een meedogenloze en magische baan waar coureurs tot het uiterste moeten gaan. "Aan de andere kant, ik als de meest gedesillusioneerde fan en analist tijdens de kwalificatie in Suzuka, ik heb nog nooit zoiets sufs zitten kijken", stelt Doornbos. "Dat is gewoon zo'n magisch circuit, dat die gasten gewoon niet met het mes op de keel tot het gaatje konden gaan. Dat vond ik echt een verlies voor de Formule 1", vervolgt hij. Volgens hem zou de kwalificatie puur om prestatie moeten draaien. "Dan moet je gewoon al die troep van die auto halen en even focussen op prestatie en op de limiet rijden".

Balans tussen mens en machine

Voor Doornbos is de conclusie helder: de balans is momenteel zoekgeraakt in de koningsklasse van de autosport. Hij benadrukt dat de vaardigheid van de rijder altijd doorslaggevend moet zijn, in plaats van de automatische processen van de nieuwe generatie wagens. "Ik vind dat de coureur moet bepalen sowieso wat er gebeurt in die auto, niet de systemen die tijdens het rijden denken dat je full power moet hebben. Nee, dat bepaalt je rechtervoet", sluit de analist stellig af.