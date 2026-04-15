Jos Verstappen hekelt 'primeur' Plooij: "Hij moet naar een hoorspecialist"
Volgens Jos Verstappen is er niets waar van de bewering dat zijn zoon Max Verstappen de overstap gaat maken naar Mercedes. Voormalig pitreporter Jack Plooij stelde onlangs op televisie dat de vader van de viervoudig wereldkampioen dit persoonlijk aan hem had verteld, maar Verstappen senior verwijst dat verhaal resoluut naar het rijk der fabelen.
De geruchtenstroom rondom de toekomst van de Red Bull Racing-coureur draait momenteel op volle toeren. Plooij deed in het Ziggo Sport Race Café een opvallende onthulling over een vermeende ontmoeting met de vader van de coureur. "Wij, Robert Doornbos en Jack Plooij, hebben samen in die pitbox gestaan. Meneer Verstappen stond voor ons. En wat zei hij? Hij zei gewoon: 'We gaan naar Mercedes.' Ik denk nog steeds dat die kans heel groot is, omdat wij dit gehoord hebben uit de mond van Jos", aldus Plooij.
Frustraties bij Jos
Toen de uitspraken van de voormalig pitreporter vervolgens op Instagram werden gedeeld, kon een reactie vanuit het kamp-Verstappen niet uitblijven. Jos Verstappen reageerde scherp op het bericht en gaf Plooij een duidelijk advies. "Dan moet ie toch ff naar een hoorspecialist gaan", richtte hij zich tot de analist. "Of ff zijn oren laten uitspuiten", voegde hij daar nog aan toe.
Onvrede over nieuwe reglementen
Dat er volop wordt gespeculeerd over een mogelijk vertrek bij Red Bull, heeft alles te maken met de moeizame seizoensstart van Verstappen onder de nieuwe motorreglementen. Na de Grand Prix van Japan eind maart stak de coureur zijn frustraties niet onder stoelen of banken. "Ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen. Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval", sprak Verstappen. Hij gaf daarbij aan de komende tijd na te denken over zijn toekomst en benadrukte dat er meer is in het leven dan de Formule 1.
