Formule 1-baas fluit Verstappen stevig terug, Jos Verstappen haalt uit naar Jack Plooij | GPFans Recap
Terwijl Max Verstappen zich opmaakt voor zijn aankomende races op de Nürburgring, was er natuurlijk weer genoeg te zeggen en te schrijven over de Formule 1. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.
Terwijl de autosportliefhebbers uit Nederland uitkijken naar het aankomende weekend en het volgende bezoek van Max Verstappen aan de Nürburgring, is het de Formule 1-wereld die ook gewoon doordraait. Zo waren er teams en coureurs op datzelfde circuit voor de Pirelli-bandentest, terwijl er ook de nodige geruchten circuleerden rondom Hannah Schmitz. Jos Verstappen klom op social media weer eens in de pen om zijn mening over Jack Plooij dit keer te laten horen.
Gerucht over Ferrari-transfer Schmitz ontkracht: “Volstrekt onjuist”
Dat Hannah Schmitz, Head of Race Strategy bij Red Bull Racing, de volgende zou zijn die gaat vertrekken, blijkt volgens bronnen van F1-journalist Thomas Maher complete onzin te zijn. Hoewel Schmitz voor ieder F1-team een aanwinst is, zijn er volgens Maher momenteel geen gesprekken tussen haar en Ferrari, zoals door voormalig Red Bull Racing-hoofdmonteur Kenny Handkammer werd gesuggereerd. Lees hier het hele artikel over de ontkrachtte geruchten rondom Hannah Schmitz.
McLaren en Mercedes werken bandentest Pirelli af op de Nürburgring
Mercedes en McLaren waren de afgelopen dagen aanwezig op de Nürburgring. De bandentest van Pirelli stond namelijk op het programma en het was voor het duo van McLaren ook de ideale mogelijkheid om even de Nordschleife op te gaan. Hoewel Russell alleen van de Nürburgring gebruikmaakte namens de test van Pirelli, kozen Piastri en Norris ervoor om ook even met een sportwagen de Nordschleife op te gaan. Lees hier het hele artikel over de ritjes op de Nürburgring.
Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"
Stefano Domenicali vindt de verbeterpunten van Max Verstappen erg waardevol, maar legt ook uit dat de Nederlander een belangrijke stem heeft richting de buitenwereld. De Red Bull-coureur is de afgelopen maanden kritisch geweest op het nieuwe reglement en Domenicali vindt dat Verstappen moet beseffen dat zijn uitspraken extra gewicht hebben. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de Formule 1-chef.
Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging
Het is goed mogelijk dat Viaplay binnenkort met een prijsverhoging komt, waardoor een abonnement op de streamingdienst richting de 25 euro per maand gaat. Het is TotaalTV opgevallen dat Viaplay via Apple iTunes al voor 24,99 euro per maand af te sluiten is, terwijl de ‘reguliere’ prijs momenteel nog 21,99 euro bedraagt. Normaliter wordt de reguliere prijs binnen afzienbare tijd ook verhoogd. Lees hier het hele artikel over Viaplay.
Jos Verstappen hekelt 'primeur' Plooij: "Hij moet naar een hoorspecialist"
Volgens Jos Verstappen is er niets waar van de bewering dat zijn zoon Max Verstappen de overstap gaat maken naar Mercedes. Voormalig pitreporter Jack Plooij stelde onlangs op televisie dat de vader van de viervoudig wereldkampioen dit persoonlijk aan hem had verteld, maar Verstappen senior verwijst dat verhaal resoluut naar het rijk der fabelen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Jos Verstappen.
