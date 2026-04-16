Johnny Herbert denkt dat Aston Martin wel degelijk een kanshebber is om Max Verstappen aan te trekken. De Brit stelt dat de aanwezigheid van ontwerper Adrian Newey de doorslag kan geven, ondanks de zware seizoensstart van de renstal.

Hoewel Aston Martin dit seizoen als fabrieksteam van Honda is begonnen, verloopt de samenwerking tot nu toe uiterst moeizaam. De renstal staat na de eerste drie races op de elfde en laatste plaats in het constructeurskampioenschap, zonder een enkel punt te hebben gescoord. Desondanks ziet Herbert de toekomst rooskleurig in, voornamelijk door de invloed van Newey.

Vertrouwen in kwaliteiten Newey

Newey bekleedt momenteel een dubbelrol bij Aston Martin als teambaas en technisch eindverantwoordelijke. Herbert benadrukt bij Vision4Sport dat de Britse topontwerper nog altijd de capaciteiten heeft om het tij te keren. "Die mogelijkheid is er altijd. Je weet dat Adrian Newey nog steeds de man is die een van de beste auto's op de grid gaat bouwen. De meeste mensen in de Formule 1 denken er zo over", aldus de voormalig coureur. Newey is de drijvende kracht achter de nieuwe AMR26, al kampt die wagen momenteel met de nodige opstartproblemen. Een van de grootste pijnpunten voor Aston Martin is momenteel de nieuwe Honda-krachtbron. De motor kampt met zware vibraties en vermogensverlies, wat resulteert in veel uitvalbeurten. Herbert erkent deze problemen, maar denkt dat het team de situatie kan verbeteren. "Dus er liggen nog steeds kansen. We weten dat de krachtbron het momenteel erg zwaar heeft. Dat kan worden omgedraaid", stelt de analist.

Aston Martin en Verstappen

Herbert vervolgt: "Ik zeg niet dat het van de ene op de andere dag gaat gebeuren, maar ze maken een zeer goede kans om dat te bereiken met het pakket dat Adrian en zijn team kunnen samenstellen", vervolgt de oud-steward. Deze technische inhaalslag zou Aston Martin uiteindelijk aantrekkelijk kunnen maken voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen ligt momenteel tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, maar heeft recentelijk zijn onvrede geuit over de nieuwe reglementen en overweegt zelfs om na dit seizoen te stoppen. Herbert sluit een verrassende overstap echter niet uit. "Zou Aston Martin ineens het team kunnen worden dat voor Max gaat? Ik denk dat je ze ook aan dat rijtje moet toevoegen", besluit hij.

