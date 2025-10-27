De F1 Grand Prix van Mexico-Stad zit erop, maar er is nog ontzettend veel om over na te praten. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent met alles wat er is gebeurd en gezegd na de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

De hectische start in de Mexicaanse hoofdstad was één van de onderwerpen van gesprek. George Russell was een van de coureurs die pleitte voor een straf voor Max Verstappen. Charles Leclerc wilde eveneens een ingreep van de stewards zien, maar hij wees juist naar de snelheid van Verstappen onder gele vlaggen. De FIA is ondertussen ook druk bezig met het rapport wat betreft de budgetcap van 2024. De autosportbond heeft nog steeds niet bekendgemaakt wie zich wel en wie zich niet aan het kostenplafond hebben gehouden. Volgens onderzoek van Sky Sports Italia zou McLaren vorig jaar wél de budgetcap hebben overschreden. Het kan puntenaftrek tot gevolg hebben. Verder gaat Lando Norris in op het boegeroep, vertelt Oscar Piastri over zijn baalweekend, moet Verstappen lachen om een boardradio-momentje, en spreekt Liam Lawson zich uit over een levensgevaarlijke situatie met twee marshals.

Russell snapt niks van FIA en had straf Verstappen willen zien: 'Was behoorlijk gefrustreerd'

George Russell is niet blij met het feit dat er naast Lewis Hamilton niet meer coureurs een straf kregen voor het behouden van hun positie door buiten de baan te gaan. De Brit stelt dat Max Verstappen zijn plek bij de start terug had moeten geven en hij het slachtoffer was van het feit dat de FIA de viervoudig wereldkampioen vervolgens geen straf gaf. "Ik begrijp niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon doorrijden in de positie waarin ze op de baan zijn gekomen. Het is alsof je alles op het spel mag zetten en gewoon een vrijkaartje krijgt als het misgaat", zei de Mercedes-coureur bij Sky Sports. Lees hier het hele artikel over George Russell die straf voor Max Verstappen had willen zien.

Norris krijgt opmerkelijke vraag van journalist na boegeroep in Mexico: "Je krijgt de titel cadeau"

Lando Norris werd tijdens de podiuminterviews na afloop van de Mexicaanse Grand Prix uitgejouwd door het publiek. De nieuwe leider in het wereldkampioenschap Formule 1 zegt er niet wakker van te liggen. Een journalist zei bij de persconferentie: "Wij hebben een poll gehouden en het lijkt erop dat de Mexicaanse fans denken dat het wereldkampioenschap je cadeau wordt gegeven. Ze vinden dat jij die drie punten terug moet geven. Zou je die drie punten terug willen geven?" Norris gaf aan niet te begrijpen waar de journalist het over had, die vervolgens uitlegde dat het over de teamorders in Monza ging. Daar moest Piastri de tweede plaats in de race teruggeven aan Norris na een slechte pitstop voor de Brit. "Als mensen dat willen denken, hebben ze daar natuurlijk het recht toe", reageerde Norris. Lees hier het hele artikel over het boegeroep richting Lando Norris.

Verstappen over opmerkelijke boordradio tijdens GP Mexico: "Verkeerd knopje ingedrukt denk ik"

Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico over de boordradio het een en ander te horen dat niet voor zijn oren bedoeld was. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zei: "Wat gaan we doen? Max blijf buiten. Gaan we op dit moment voor één of voor twee pitstops? Oké..." Verstappen riep terug over de boordradio: "Ik kan alles horen!" De Red Bull-coureur vertelde lachend na de race: "Ik denk dat er een verkeerd knopje werd ingedrukt." Lees hier het hele artikel over de boordradio van Max Verstappen.

Lawson begrijpt niks van levensgevaarlijke situatie met marshals in Mexico: 'Onacceptabel'

Liam Lawson kwam tijdens de beginfase van de Grand Prix in Mexico bijna in aanraking met marshals die op de baan troep aan het opruimen waren na een rommelige eerste ronde van de race. Lawson stelt geschrokken te zijn na het levensgevaarlijke en 'onacceptabele' incident. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag. Ik kwam binnen voor een pitstop, reed weer naar buiten en na bocht één renden er opeens twee mannen over de baan. Ik reed bijna één van hen aan. Het was echt gevaarlijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt en ook nooit eerder gezien", vertelde de Racing Bulls-coureur bij De Telegraaf. Lees hier het hele artikel over bijna-ongeluk tussen Liam Lawson en twee marshals.

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft nog altijd niet de resultaten van het onderzoek naar het budget van ieder F1-team van 2024 bekendgemaakt. Aston Martin heeft al wel toegegeven een fout te hebben gemaakt. Een rapport van Sky Sports Italia geeft nu aan dat het uitstel te maken heeft met een overtreding van niemand minder dan regerend wereldkampioen McLaren. Als McLaren daadwerkelijk te veel geld heeft besteed in het seizoen van 2024, dan kan het de papajarenstal duur komen te staan. Er kunnen voor overtredingen rondom de budgetcap allerlei verschillende straffen worden uitgedeeld: een boete, een reprimande, schorsingen voor Grands Prix, minder windtunneltijd, minder tijd om te testen, minder budget voor het volgende seizoen, maar ook aftrek van constructeurs- of rijderskampioenschapspunten. Lees hier het hele artikel over geruchten rondom overtredingen van de budgetcap bij McLaren en Mercedes.

Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"

Carlos Sainz crashte in de slotfase van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, wat resulteerde in een veelbesproken Virtual Safety Car (VSC). Het gaf Max Verstappen namelijk niet meer de kans om langs Charles Leclerc te komen. De laatstgenoemde probeerde de Red Bull Racing-coureur nog een straf aan te naaien door middel van deze boardradio. "Max, dat is teveel. Daar moet hij wel een penalty voor krijgen, dat kan niet anders. Je moet hier een rapport van maken", klonk het vanuit Leclerc richting zijn race-engineer Bryan Bozzi via de boardradio. Hij vond namelijk dat Verstappen te hard had gereden onder gele vlaggen. Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die pleit voor straf voor Max Verstappen.

Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"

Oscar Piastri heeft dit weekend zijn positie als klassementsleider verloren aan teamgenoot Lando Norris. De Australiër zit er de laatste races niet echt meer bij en onthult na de race in Mexico-Stad dat er toch iets vreemds aan de hand is. Tegenover Sky Sports F1 legt Piastri uit dat de MCL39 nog wel hetzelfde is, maar dat hij de wagen tegenwoordig op een iets andere manier moet besturen, iets wat nog niet altijd lukt. "Ik heb de afgelopen weekenden gewoon heel anders moeten rijden, of eigenlijk níét anders gereden terwijl dat wel had gemoeten." Lees hier het hele artikel over waarom Oscar Piastri worstelde in Mexico-Stad.

