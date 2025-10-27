Carlos Sainz crashte in de slotfase van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, wat resulteerde in een veelbesproken Virtual Safety Car (VSC). Het gaf Max Verstappen namelijk niet meer de kans om langs Charles Leclerc te komen. De laatstgenoemde probeerde de Red Bull Racing-coureur nog een straf aan te naaien door middel van deze boardradio.

Verstappen had zich als vijfde gekwalificeerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez, een verrassend tegenvallend resultaat. Hij had er na die zaterdag nogal de pee in, aangezien de verwachting was dat de racepace van de Red Bull slechter zou zijn dan de kwalificatiepace. Toch wist de viervoudig wereldkampioen erin te slagen een podium te pakken door middel van de strategie. Waar de meesten van softs naar mediums en terug naar softs gingen, besloot Verstappen op de mediums te beginnen en een eenstopper te doen.

Leclerc vond dat Verstappen te hard reed onder geel

Verstappen lag al indrukwekkend derde, maar hij kwam ook nog eens in rap tempo dichter bij Leclerc. Bij Ferrari hadden ze ook voor een eenstopper gekozen, maar dan andersom. Hij begon dus op de softs en finishte op de mediums. De Monegask dreigde de tweede positie te verliezen, totdat een VSC roet in het eten van Verstappen gooide. De gele vlaggen werden al in het stadion gezwaaid voor Sainz, die tegen de muur gespind was. De VSC kwam vervolgens uit, omdat marshals de baan op moesten om een brandje bij de Williams te blussen.

Het was onder de lokale gele vlaggen waar Verstappen volgens Leclerc te hard had gereden. "Max, dat is teveel. Daar moet hij wel een penalty voor krijgen, dat kan niet anders. Je moet hier een rapport van maken", klonk het richting race-engineer Bryan Bozzi via de boardradio.

Verstappen werd niet door de FIA onderzocht voor het mogelijk te weinig snelheid minderen onder de gele vlaggen. Volgens onder andere Lewis Hamilton en George Russell moest Verstappen bestraft worden voor het afsnijden van de eerste bochtencombinatie. Dit werd wel door de stewards genoteerd en onderzocht, maar ook in dit geval ging Verstappen vrijuit.

