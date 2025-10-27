Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
Carlos Sainz crashte in de slotfase van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, wat resulteerde in een veelbesproken Virtual Safety Car (VSC). Het gaf Max Verstappen namelijk niet meer de kans om langs Charles Leclerc te komen. De laatstgenoemde probeerde de Red Bull Racing-coureur nog een straf aan te naaien door middel van deze boardradio.
Verstappen had zich als vijfde gekwalificeerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez, een verrassend tegenvallend resultaat. Hij had er na die zaterdag nogal de pee in, aangezien de verwachting was dat de racepace van de Red Bull slechter zou zijn dan de kwalificatiepace. Toch wist de viervoudig wereldkampioen erin te slagen een podium te pakken door middel van de strategie. Waar de meesten van softs naar mediums en terug naar softs gingen, besloot Verstappen op de mediums te beginnen en een eenstopper te doen.
Leclerc vond dat Verstappen te hard reed onder geel
Verstappen lag al indrukwekkend derde, maar hij kwam ook nog eens in rap tempo dichter bij Leclerc. Bij Ferrari hadden ze ook voor een eenstopper gekozen, maar dan andersom. Hij begon dus op de softs en finishte op de mediums. De Monegask dreigde de tweede positie te verliezen, totdat een VSC roet in het eten van Verstappen gooide. De gele vlaggen werden al in het stadion gezwaaid voor Sainz, die tegen de muur gespind was. De VSC kwam vervolgens uit, omdat marshals de baan op moesten om een brandje bij de Williams te blussen.
Het was onder de lokale gele vlaggen waar Verstappen volgens Leclerc te hard had gereden. "Max, dat is teveel. Daar moet hij wel een penalty voor krijgen, dat kan niet anders. Je moet hier een rapport van maken", klonk het richting race-engineer Bryan Bozzi via de boardradio.
Verstappen werd niet door de FIA onderzocht voor het mogelijk te weinig snelheid minderen onder de gele vlaggen. Volgens onder andere Lewis Hamilton en George Russell moest Verstappen bestraft worden voor het afsnijden van de eerste bochtencombinatie. Dit werd wel door de stewards genoteerd en onderzocht, maar ook in dit geval ging Verstappen vrijuit.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
- 2 minuten geleden
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 34 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 1 uur geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober