close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc, FIA, Verstappen, socials

Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"

Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"

Vincent Bruins
Leclerc, FIA, Verstappen, socials

Carlos Sainz crashte in de slotfase van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, wat resulteerde in een veelbesproken Virtual Safety Car (VSC). Het gaf Max Verstappen namelijk niet meer de kans om langs Charles Leclerc te komen. De laatstgenoemde probeerde de Red Bull Racing-coureur nog een straf aan te naaien door middel van deze boardradio.

Verstappen had zich als vijfde gekwalificeerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez, een verrassend tegenvallend resultaat. Hij had er na die zaterdag nogal de pee in, aangezien de verwachting was dat de racepace van de Red Bull slechter zou zijn dan de kwalificatiepace. Toch wist de viervoudig wereldkampioen erin te slagen een podium te pakken door middel van de strategie. Waar de meesten van softs naar mediums en terug naar softs gingen, besloot Verstappen op de mediums te beginnen en een eenstopper te doen.

Leclerc vond dat Verstappen te hard reed onder geel

Verstappen lag al indrukwekkend derde, maar hij kwam ook nog eens in rap tempo dichter bij Leclerc. Bij Ferrari hadden ze ook voor een eenstopper gekozen, maar dan andersom. Hij begon dus op de softs en finishte op de mediums. De Monegask dreigde de tweede positie te verliezen, totdat een VSC roet in het eten van Verstappen gooide. De gele vlaggen werden al in het stadion gezwaaid voor Sainz, die tegen de muur gespind was. De VSC kwam vervolgens uit, omdat marshals de baan op moesten om een brandje bij de Williams te blussen.

Het was onder de lokale gele vlaggen waar Verstappen volgens Leclerc te hard had gereden. "Max, dat is teveel. Daar moet hij wel een penalty voor krijgen, dat kan niet anders. Je moet hier een rapport van maken", klonk het richting race-engineer Bryan Bozzi via de boardradio.

Verstappen werd niet door de FIA onderzocht voor het mogelijk te weinig snelheid minderen onder de gele vlaggen. Volgens onder andere Lewis Hamilton en George Russell moest Verstappen bestraft worden voor het afsnijden van de eerste bochtencombinatie. Dit werd wel door de stewards genoteerd en onderzocht, maar ook in dit geval ging Verstappen vrijuit.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Ferrari FIA Charles Leclerc

Net binnen

Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39:
Oscar Piastri

Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"

  • 2 minuten geleden
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
P3 op Autódromo Hermanos Rodríguez

Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'

  • 34 minuten geleden
  • 1
 Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
GP van Mexico-Stad

Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race

  • 1 uur geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos:
Glijpartij door het gras

Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"

  • 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
Fernando Alonso

Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener

  • 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
GP Mexico-Stad

VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien

  • 2 uur geleden
  • 7
Meer nieuws

Veel gelezen

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans

  • Vandaag 09:24
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
75.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober
 Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
50.000+ views

Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'

  • 19 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x