George Russell is niet blij met het feit dat er naast Lewis Hamilton niet meer coureurs een straf kregen voor het behouden van hun positie door buiten de baan te gaan. De Brit stelt dat Max Verstappen zijn plek bij de start terug had moeten geven en hij het slachtoffer was van het feit dat de FIA de viervoudig wereldkampioen vervolgens geen straf gaf.

Tijdens de beginfase van de race in Mexico-Stad gingen veel coureurs, waaronder Hamilton en Verstappen, buiten de baan na inhaalacties of gevechten. Alleen Hamilton kreeg een straf van tien seconden hiervoor, terwijl Verstappen wegkwam met zijn actie na de eerste bocht. Hamilton liet al weten er niet veel van te snappen: "Ik hoef het niet te zien, ik weet wat er is gebeurd. Ik zag Max niet. Ik heb me door bochten twee, drie en vier gemanoeuvreerd als tweede, en op de een of andere manier kwam ik er als vierde uit. En niemand kreeg daar een straf voor, niet voor het afsnijden van de baan. Daarna waren er weer mensen die de baan afsneden en opnieuw geen straf kregen. Maar zodra ik wijd ga, dan wel ineens. Dat zegt mij een heleboel."

Russell woest dat Verstappen geen straf kreeg in Mexico

Russell, die uiteindelijk zevende werd nadat hij Oscar Piastri niet van zich af kon houden voor P5 en vervolgens teamgenoot Andrea Kimi Antonelli erlangs had gelaten, stelt tegenover Sky Sports dat hij teleurgesteld is dat Verstappen zijn plek niet aan hem terug moest geven (toen nog voor P4) na zijn inhaalactie bij de start. "Ik begrijp niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon doorrijden in de positie waarin ze op de baan zijn gekomen. Het is alsof je alles op het spel mag zetten en gewoon een vrijkaartje krijgt als het misgaat. Toen Max en Lewis elkaar raakten [later in de race], kreeg Lewis terecht een straf, maar Max was van de baan af en kwam weer terug. Het was voor mij de verkeerde plek en het verkeerde moment en ik verloor drie posities. Ik was natuurlijk behoorlijk gefrustreerd, maar het kwam allemaal voort uit de eerste ronde."

Russell geeft FIA en lay-out circuit Mexico de schuld

Russell stelt dat de houding vanuit de FIA en het circuit in Mexico hier ook niet bij helpen. "Uiteindelijk komt het door het circuit en die vrijkaart. Als er grind lag, zou niemand daar zijn. We hebben het bijna elk jaar gezien dat we hier zijn geweest. Vorig jaar was het Carlos, het jaar daarvoor Charles en tien jaar geleden Lewis. Het is net een grasmaaierrace. Er moet daar iets veranderen. Zo hoort het niet te zijn.”

