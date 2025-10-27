De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft nog altijd niet de resultaten van het onderzoek naar het budget van ieder F1-team van 2024 bekendgemaakt. Aston Martin heeft al wel toegegeven een fout te hebben gemaakt. Een rapport van Sky Sports Italia geeft nu aan dat het uitstel te maken heeft met een overtreding van niemand minder dan regerend wereldkampioen McLaren.

Het kostenplafond werd voor het seizoen van 2021 geïntroduceerd. De FIA wilde op deze manier ervoor zorgen dat de kosten niet uit de hand zouden lopen. De internationale autosportbond hoopte tevens dat de beste teams met het meeste geld niet een te grote voorsprong zouden krijgen op de midden- en achterveldteams. In 2021 mocht een team niet meer dan 145 miljoen dollar (toendertijd 135 miljoen euro) besteden. Het ging elk seizoen wat naar beneden, totdat de limiet op 135 miljoen dollar lag. Echter, vanwege inflatie en de groei van de kalender naar 24 raceweekenden, is de limiet gestegen naar 165 miljoen dollar (159 miljoen euro, aan het begin van 2025). Er is ook nog een budgetcap voor de motorleveranciers van 95 miljoen dollar per seizoen. Het salaris van de drie hoogste topmannen evenals die van de coureurs zitten niet in het budget inbegrepen.

Aston Martin krijgt boete opgelegd

Aston Martin heeft in 2024 niet te veel geld besteed, maar het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen, hebben wel een zogeheten procedurele fout gemaakt. Al het papierwerk van vorig jaar moest namelijk op 31 maart 2025 ingeleverd worden. Naar verluidt had Aston Martin een accountant die vanwege persoonlijke omstandigheden niet op tijd of überhaupt niet zijn of haar handtekening heeft kunnen zetten. De Britse formatie heeft daarom ingestemd met een Accepted Breach Settlement, wat betekent dat het voor deze overtreding alleen een boete hoeft te betalen.

McLaren en Mercedes zouden budgetcap hebben overschreden

De FIA heeft nog niet bekend welke teams er nog meer een overtreding rondom de budgetcap hebben begaan. "Zoals gebruikelijk worden de resultaten van het onderzoek openbaar gemaakt zodra de beoordeling van alle inzendingen is afgerond", werd er in een statement van de autosportbond duidelijk gemaakt. Sky Sports Italia is echter zelf op onderzoek uitgegaan. Daar wordt gemeld dat McLaren én Mercedes door het kostenplafond heen zijn gegaan en dat Red Bull Racing zich wel netjes aan de regels zou hebben gehouden.

Als McLaren daadwerkelijk te veel geld heeft besteed in het seizoen van 2024, dan kan het de papajarenstal duur komen te staan. Er kunnen voor overtredingen rondom de budgetcap allerlei verschillende straffen worden uitgedeeld: een boete, een reprimande, schorsingen voor Grands Prix, minder windtunneltijd, minder tijd om te testen, minder budget voor het volgende seizoen, maar ook aftrek van constructeurs- of rijderskampioenschapspunten.

McLaren won in 2024 de constructeurstitel met een voorsprong van 14 punten op Ferrari. Ze hadden één overwinning meer dan de Scuderia. Heeft het team van Lando Norris en Oscar Piastri dus de budgetcap overschreden zoals het rapport van Sky Sports Italia aangeeft, en de FIA besluit McLaren meer dan 14 punten van vorig jaar te ontnemen, dan gaat de WK-titel van 2024 dus naar Ferrari.

