De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de resultaten officieel bekendgemaakt rondom het financiële onderzoek van de F1-teams van 2024. De internationale autosportbond heeft laten weten dat alleen Aston Martin de regels omtrent de budgetcap heeft overtreden. Sky Sports Italia meldde dat McLaren en Mercedes ook in de problemen waren gekomen met het kostenplafond, maar deze berichten kloppen dus niet.

Het kostenplafond werd voor het seizoen van 2021 geïntroduceerd. De FIA wilde op deze manier ervoor zorgen dat de kosten niet uit de hand zouden lopen. De internationale autosportbond hoopte tevens dat de beste teams met het meeste geld niet een te grote voorsprong zouden krijgen op de midden- en achterveldteams. De limiet ligt momenteel op 165 miljoen dollar (159 miljoen euro, aan het begin van 2025) per seizoen, al zit het salaris van de drie hoogste topmannen evenals die van de coureurs niet bij het budget inbegrepen.

Artikel gaat verder onder video

Geruchten rondom budgetcapovertredingen

Normaal gesproken werd het onderzoek van de FIA begin september afgerond. De enige keer dat de resultaten begin oktober uitkwamen, was toen Red Bull Racing na 2021 straffen werd opgelegd. Het team waar Max Verstappen voor uitkomt, moest toen een boete betalen en tijd in de windtunnel inleveren. Omdat de autosportbond halverwege oktober nog steeds niks over het onderzoek had laten weten, deden geruchten de ronde dat tenminste twee teams te veel geld hadden besteed. Uiteindelijk heeft alleen Aston Martin de regels overtreden.

Related image

Alleen Aston Martin in de fout

Aston Martin heeft in 2024 echter niet te veel geld besteed, maar het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen, hebben wel een zogeheten procedurele fout gemaakt. Al het papierwerk van vorig jaar moest namelijk op 31 maart 2025 ingeleverd worden. Naar verluidt had Aston Martin een accountant die vanwege persoonlijke omstandigheden niet op tijd of überhaupt niet zijn of haar handtekening heeft kunnen zetten. De Britse formatie heeft daarom ingestemd met een Accepted Breach Settlement, wat betekent dat het voor deze overtreding alleen een boete hoeft te betalen.

Sky Sports Italia had een eigen onderzoek verricht en bracht vervolgens het nieuws uit dat McLaren en Mercedes door het kostenplafond waren gegaan. Er werd gevreesd dat McLaren zelfs mogelijk de WK-titel van 2024 had moeten opgeven, want een van de mogelijke straffen is een aftrek van kampioenschapspunten in de constructeursstand. Het team onder leiding van Zak Brown kan echter opgelucht ademhalen. De negen teams buiten Aston Martin zijn namelijk ongeschonden door het budgetcaponderzoek gekomen. De vijf motorleveranciers hebben zich tevens aan de regels gehouden.

Gerelateerd