Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
Oscar Piastri heeft dit weekend zijn positie als klassementsleider verloren aan teamgenoot Lando Norris. De Australiër zit er de laatste races niet echt meer bij en onthult na de race in Mexico-Stad dat er toch iets vreemds aan de hand is.
Piastri wist de eerste race na de zomerstop, in Zandvoort, nog te winnen. In Monza werd hij als derde afgevlagd. In Bakoe viel de Australiër uiteindelijk door eigen toedoen uit en in Singapore zat er niet meer in dan een vierde plek. In Austin en Mexico-Stad was P5 het eindresultaat. Dat heeft ertoe geleid dat Norris het kampioenschap aanvoert met 357 punten, terwijl Piastri er één minder heeft. Max Verstappen wordt nog altijd als outsider beschouwd en heeft momenteel een achterstand van 36 punten op Norris.
Rijstijl aanpassen
Tegenover Sky Sports F1 legt Piastri uit dat de MCL39 nog wel hetzelfde is, maar dat hij de wagen tegenwoordig op een iets andere manier moet besturen, iets wat nog niet altijd lukt. "Ik heb de afgelopen weekenden gewoon heel anders moeten rijden, of eigenlijk níét anders gereden terwijl dat wel had gemoeten. Dat was een beetje vreemd om te begrijpen, want ik reed precies hetzelfde als de rest van het seizoen", aldus Piastri. Met nog vier raceweekenden te gaan heeft Piastri het nog in eigen hand, maar hij zal aan de bak moeten: "De auto, de banden of iets anders vroegen de afgelopen paar weekenden om een heel andere rijstijl, en daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan."
Gerelateerd
Net binnen
FIA deelt uitslag onderzoek naar budgetcap, Red Bull onthult probleem in Mexico | GPFans Recap
- Gisteren 21:49
Rechtszaak Massa over 'Crashgate' deze week in Londen van start
- Gisteren 21:18
- 1
Ommekeer in de titelrace: "Er is duidelijk iets aan de hand met Piastri"
- Gisteren 20:51
- 2
Russell niet blij met Mercedes na GP Mexico: "We hebben het te lang laten duren"
- Gisteren 20:15
- 1
VIDEO: 'We zien Lando Norris voor het eerst als wereldkampioen' l GPFans Raceteam
- Gisteren 19:30
- 1
Mekies baalt van VSC: 'Voorkwam een mooi gevecht tussen Verstappen en Leclerc'
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober