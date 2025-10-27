Oscar Piastri heeft dit weekend zijn positie als klassementsleider verloren aan teamgenoot Lando Norris. De Australiër zit er de laatste races niet echt meer bij en onthult na de race in Mexico-Stad dat er toch iets vreemds aan de hand is.

Piastri wist de eerste race na de zomerstop, in Zandvoort, nog te winnen. In Monza werd hij als derde afgevlagd. In Bakoe viel de Australiër uiteindelijk door eigen toedoen uit en in Singapore zat er niet meer in dan een vierde plek. In Austin en Mexico-Stad was P5 het eindresultaat. Dat heeft ertoe geleid dat Norris het kampioenschap aanvoert met 357 punten, terwijl Piastri er één minder heeft. Max Verstappen wordt nog altijd als outsider beschouwd en heeft momenteel een achterstand van 36 punten op Norris.

Artikel gaat verder onder video

Rijstijl aanpassen

Tegenover Sky Sports F1 legt Piastri uit dat de MCL39 nog wel hetzelfde is, maar dat hij de wagen tegenwoordig op een iets andere manier moet besturen, iets wat nog niet altijd lukt. "Ik heb de afgelopen weekenden gewoon heel anders moeten rijden, of eigenlijk níét anders gereden terwijl dat wel had gemoeten. Dat was een beetje vreemd om te begrijpen, want ik reed precies hetzelfde als de rest van het seizoen", aldus Piastri. Met nog vier raceweekenden te gaan heeft Piastri het nog in eigen hand, maar hij zal aan de bak moeten: "De auto, de banden of iets anders vroegen de afgelopen paar weekenden om een heel andere rijstijl, en daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan."

Gerelateerd