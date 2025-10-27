Verstappen over opmerkelijke boordradio tijdens GP Mexico: "Verkeerd knopje ingedrukt denk ik"
Verstappen over opmerkelijke boordradio tijdens GP Mexico: "Verkeerd knopje ingedrukt denk ik"
Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico over de boordradio het een en ander te horen dat niet voor zijn oren bedoeld was. De Red Bull Racing-coureur vertelt wat er misging.
Max Verstappen heeft de schade weten te beperken tijdens een moeizaam raceweekend in Mexico. De RB21 kende een groot gebrek aan grip waardoor Verstappen tempo te kort kwam ten opzichte van de concurrentie. Door een gewaagde strategie van Red Bull Racing en een foutloze rit van de Nederlander zelf, wist Verstappen uiteindelijk als derde over de streep te komen in Mexico-Stad.
Opmerkelijke boordradio
Tijdens de race was er een opmerkelijk moment te horen over de boordradio van de viervoudig wereldkampioen. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zei: "Wat gaan we doen? Max blijf buiten. Gaan we op dit moment voor één of voor twee pitstops? Oké..." Verstappen riep terug over de boordradio: "Ik kan alles horen!"
Verkeerd knopje ingedrukt
Na afloop van de race kreeg Verstappen de vraag wat er gebeurde: "Ik denk dat er een verkeerd knopje werd ingedrukt", reageerde hij lachend. Dat was niet voor mij bedoeld." Of een tweestopper op een gegeven moment een optie was? "Op een gegeven moment wisten we vrij zeker dat we voor één stop zouden gaan
