Liam Lawson kwam tijdens de beginfase van de Grand Prix in Mexico bijna in aanraking met marshals die op de baan troep aan het opruimen waren na een rommelige eerste ronde van de race. Lawson stelt geschrokken te zijn na het levensgevaarlijke en 'onacceptabele' incident.

Tegenover De Telegraaf gaat Lawson in op wat er gebeurde aan het begin van de race, nadat hij na wat schade naar binnen was gegaan voor zijn eerste stop. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag. Ik kwam binnen voor een pitstop, reed weer naar buiten en na bocht één renden er opeens twee mannen over de baan. Ik reed bijna één van hen aan. Het was echt gevaarlijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt en ook nooit eerder gezien. Het is onacceptabel. We begrijpen niet hoe marshals tijdens de race zomaar de baan op mogen rennen. Ik heb geen idee waarom dit gebeurde. Het mag in ieder geval niet nog eens gebeuren. Maar ik weet zeker dat we een verklaring zullen krijgen.”

Artikel gaat verder onder video

FIA komt met statement

De FIA kwam na het incident met een statement. "In de derde ronde werden de marshals gewaarschuwd en in staat van paraatheid gebracht om de baan op te gaan en de brokstukken op te ruimen zodra alle auto's bocht één waren gepasseerd. Zodra duidelijk werd dat Lawson de pits was ingegaan, werd de opdracht om marshals te sturen ingetrokken en werd in dat gebied een dubbele gele vlag getoond. We onderzoeken nog steeds wat er daarna is gebeurd. We willen ons respect en onze waardering uitspreken voor de lokale ASN [sportclub], OMDAI, evenals voor het Autodromo Hermanos Rodríguez en hun marshals, die vrijwilligers zijn en een cruciale rol spelen in het veilig en succesvol verloop van onze sport. Hun professionaliteit en toewijding zijn van onschatbare waarde voor elk evenement dat we organiseren.”

Gerelateerd