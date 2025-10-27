Lawson begrijpt niks van levensgevaarlijke situatie met marshals in Mexico: 'Onacceptabel'
Lawson begrijpt niks van levensgevaarlijke situatie met marshals in Mexico: 'Onacceptabel'
Liam Lawson kwam tijdens de beginfase van de Grand Prix in Mexico bijna in aanraking met marshals die op de baan troep aan het opruimen waren na een rommelige eerste ronde van de race. Lawson stelt geschrokken te zijn na het levensgevaarlijke en 'onacceptabele' incident.
Tegenover De Telegraaf gaat Lawson in op wat er gebeurde aan het begin van de race, nadat hij na wat schade naar binnen was gegaan voor zijn eerste stop. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag. Ik kwam binnen voor een pitstop, reed weer naar buiten en na bocht één renden er opeens twee mannen over de baan. Ik reed bijna één van hen aan. Het was echt gevaarlijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt en ook nooit eerder gezien. Het is onacceptabel. We begrijpen niet hoe marshals tijdens de race zomaar de baan op mogen rennen. Ik heb geen idee waarom dit gebeurde. Het mag in ieder geval niet nog eens gebeuren. Maar ik weet zeker dat we een verklaring zullen krijgen.”
FIA komt met statement
De FIA kwam na het incident met een statement. "In de derde ronde werden de marshals gewaarschuwd en in staat van paraatheid gebracht om de baan op te gaan en de brokstukken op te ruimen zodra alle auto's bocht één waren gepasseerd. Zodra duidelijk werd dat Lawson de pits was ingegaan, werd de opdracht om marshals te sturen ingetrokken en werd in dat gebied een dubbele gele vlag getoond. We onderzoeken nog steeds wat er daarna is gebeurd. We willen ons respect en onze waardering uitspreken voor de lokale ASN [sportclub], OMDAI, evenals voor het Autodromo Hermanos Rodríguez en hun marshals, die vrijwilligers zijn en een cruciale rol spelen in het veilig en succesvol verloop van onze sport. Hun professionaliteit en toewijding zijn van onschatbare waarde voor elk evenement dat we organiseren.”
Gerelateerd
Net binnen
Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
- 1 minuut geleden
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 33 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 59 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober