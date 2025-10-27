Lando Norris werd tijdens de podiuminterviews na afloop van de Mexicaanse Grand Prix uitgejouwd door het publiek. De nieuwe leider in het wereldkampioenschap Formule 1 zegt er niet wakker van te liggen.

Lando Norris reed in Mexico-Stad met overmacht naar de overwinning. Ruim twee kilometer boven zeeniveau kwam de McLaren-coureur met een voorsprong van dertig seconden op nummer twee Charles Leclerc als eerste over de streep. Een zeer dominante rit, maar klonk er na afloop van de race massaal boegeroep vanaf de tribunes toen Norris geïnterviewd werd. Op de persconferentie na afloop van de race krijgt de Brit de vraag of dit zijn overwinning een zure nasmaak geeft.

Boegeroep richting Norris

"Ik hou van zure snoepjes. Eerlijk gezegd weet ik niet waarom het gebeurde. Mensen mogen doen wat ze willen", klinkt het. "Ze hebben het recht om dat te doen. Zo is sport soms nu eenmaal. Ik weet niet waarom, maar ik moet altijd lachen als ik uitgejouwd word. Het maakt het voor mij eigenlijk alleen maar leuker. Dus ja, als ze dat willen blijven doen, mogen ze dat gerust. Natuurlijk is het niet iets wat je graag hebt. Ik heb liever dat mensen voor me juichen. Maar goed, wie weet. Zoals ik al zei: ik concentreer me gewoon op mijn eigen ding. Het was hetzelfde in, wat was het, Monza en nog een paar andere plaatsen. Dus ja, ik weet niet waarom, maar ik kan gewoon niet ophouden met lachen. Als ze ermee door willen gaan, prima."

Polletje onder fans

Een andere journalist haakt in en zegt: "Wij hebben een poll gehouden en het lijkt erop dat de Mexicaanse fans denken dat het wereldkampioenschap je cadeau wordt gegeven. Ze vinden dat jij die drie punten terug moet geven. Zou je die drie punten terug willen geven?" Norris geeft aan niet te begrijpen waar de journalist het over heeft, die vervolgens uitlegt dat het over de teamorders in Monza gaat. Daar moest Piastri de tweede plaats in de race teruggeven aan Norris, na een slechte pitstop voor de Brit.

Teamorders in Monza

Norris vervolgt: "Als mensen dat willen denken, hebben ze daar natuurlijk het recht toe. Vanuit ons als team proberen we natuurlijk altijd eerlijk te handelen. Dat was ook wat we toen hebben gezegd. Het is eigenlijk hetzelfde als twee jaar geleden in Boedapest, toen ik de race had kunnen winnen, maar Oscar moest laten voorgaan, zodat hij de overwinning kreeg die hij verdiende. Dit was niet anders. We hebben als team gewoon een verkeerde beslissing genomen, door hem als eerste binnen te halen. En eerlijk gezegd, als ze die drie punten willen hebben, prima. Ze mogen denken wat ze willen. Maar net zoals Oscar die overwinning in Boedapest verdiende, vond ik dat ik in Monza vooraan hoorde te staan. Zo simpel is het."

