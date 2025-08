In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen maakte een teleurstellende F1 Grand Prix van Hongarije mee. De Red Bull-coureur vocht in het middenveld, toen hij Lewis Hamilton tegenkwam. Hij werd onderzocht voor het mogelijk van de baan duwen van de Ferrari, maar de Nederlander bleef onbestraft. Hamilton heeft nu op het incident gereageerd. Charles Leclerc verliet de Hungaroring eveneens ontevreden, nadat hij vanaf de pole terugzakte naar P4. George Russell vermoedt dat de Monegask een illegale auto had. Leclerc is dieper ingegaan op het probleem. Ondertussen vertelt Bernie Ecclestone over het ontslag van Christian Horner, laat Verstappen zijn plannen weten voor de zomerstop en mag een technisch topman eindelijk aan de slag bij Aston Martin.

Hamilton over incident met Verstappen: 'Ik probeerde een botsing te voorkomen'

Lewis Hamilton heeft gereageerd op het incident waar hij met Max Verstappen bij betrokken was tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. De Brit kan zich, zo geeft hij eerlijk toe, eigenlijk niks meer herinneren van het moment dat Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde en Hamilton zelf van de baan moest. "Ik kan het me niet herinneren om eerlijk te zijn. Ik zag op het laatste moment dat hij vlak bij mijn achterwiel zat, dus ik probeerde een botsing te voorkomen", vertelde de Ferrari-coureur bij Viaplay. Lees hier het hele artikel over hoe Lewis Hamilton reageerde op het incident met Max Verstappen.

Russell: "Hij gaat je niet vertellen dat ze erg dicht bij een illegale auto zaten"

Volgens George Russell zit er toch wel een luchtje aan de uitspraak van Charles Leclerc. De Monegask stelde dat zijn snelheid tijdens de race verdween vanwege chassisproblemen, maar de Engelsman beweert dat Leclerc op het randje van diskwalificatie balanceerde. Tegenover Sky Sports F1 legt Russell uit: "Ik zag hoe langzaam hij was, dus ik vermoedde dat er iets niet klopte. Het enige wat ik me kan bedenken, is dat ze de rijhoogte te laag hadden afgesteld. Ze hebben misschien de bandendruk moeten verhogen voor de laatste stint, omdat ze een motorstand gebruikten waardoor ze langzamer waren aan het einde van het rechte stuk. Daar is de slijtage van de plank onder de auto het hoogst." Lees hier het hele artikel over George Russell die hint op een illegale Ferrari.

Ecclestone onthult oorspronkelijk plan Horner: 'Hij wilde eigenaar van Red Bull Racing worden'

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone verklapt in een gesprek met Sky Sports F1 dat het oorspronkelijke plan van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner was om het Oostenrijkse team over te kopen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, en volgens Ecclestone hoeven we Horner niet snel terug te verwachten. Tevens maakte hij de beginjaren van Horner in de Formule 1 mee en verwijst bij het Britse medium naar het abrupte ontslag: "Ik had laten weten dat het misschien een beetje meedogenloos was, de manier waarop het is gegaan. Ze hadden ook niet echt veel keuze. Ze hebben besloten dat dit was wat ze gingen doen, en dat was het." Lees hier het hele artikel over het oorspronkelijke plan van Christian Horner.

Verstappen laat weten wat hij tijdens zomerstop gaat doen: "Zal niet met raceauto's bezig zijn"

Max Verstappen maakt een tot dusver teleurstellend Formule 1-seizoen mee in 2025 en dus kan hij de zomerstop goed gebruiken om even bij te tanken. De coureur van Red Bull Racing heeft een achterstand van bijna honderd punten opgelopen en lijkt een vijfde achtereenvolgende wereldtitel te kunnen vergeten. "Ja, dat vind ik wel fijn", zo blikt Verstappen bij Viaplay vooruit op zijn zomervakantie. Echt helemaal uitschakelen zal hij echter niet doen. "Je bent er op de achtergrond natuurlijk altijd wel mee bezig. Maar ik zal in ieder geval een paar dagen met familie zijn en ik ga met vrienden wat leuke dingen doen. Ik zal niet met raceauto's bezig zijn. Natuurlijk gaan er buiten de Formule 1 nog heel veel zaken door." Lees hier het hele artikel over de plannen van Max Verstappen tijdens de zomerstop.

Leclerc teleurgesteld en gefrustreerd na Hongarije: "Vanaf ronde 40 had ik dít probleem"

Charles Leclerc ving de F1 Grand Prix van Hongarije aan vanaf de pole position, maar belandde op de zondagmiddag niet eens op het podium. De coureur van Ferrari verklaarde dat hij een probleem bleek te hebben in de tweede helft van de wedstrijd. De frustratie ligt hoog nu het hem wéér niet is gelukt om een pole om te zetten in een overwinning. "Natuurlijk had ik niet alle informatie terwijl ik achter het stuur zat, maar die heb ik nu wel", begon Leclerc tegenover de aanwezige media op de Hungaroring. "Vanaf ronde 40 hadden we een probleem met het chassis." Wat het probleem precies inhield, vertelde hij niet. "Vanaf dat moment was het alsof ik een passagier was. Ik kon gewoon niets meer doen. Ik was ongelooflijk gefrustreerd in de cockpit." Lees hier het hele artikel over de problemen bij Charles Leclerc in de slotfase op de Hungaroring.

Nieuwe technisch topman eindelijk aan de slag bij Aston Martin na rechtszaak Ferrari

Meer dan een jaar nadat Aston Martin een nieuwe zogeheten Chief Technical Officer eigenlijk had aangekondigd, mag deze eindelijk aan de slag. Het gaat om Enrico Cardile waar Ferrari juridische actie tegen had genomen vanwege een mogelijke overtreding van zijn verlof. Maar Aston Martin heeft laten weten dat Cardile zich nu officieel bij het team heeft gevoegd. "We zijn blij dat er een oplossing is gevonden en dat Enrico met het team verder kan, nu we vooruitkijken naar 2026 en daarna. Hij zal in deze rol leidinggeven aan onze ontwerp- en technische functies op de AMR Technology Campus", vertelde een woordvoerder van Aston Martin tegen Autosport. Lees hier het hele artikel over de nieuwe Aston Martin-CTO Enrico Cardile.

